Morning Sneezing: सुबह उठते ही छींक आना सामान्य नहीं, वैरीवेल हेल्थ से जानें Asthma और Allergy के बीच क्या अंतर है?

Morning Sneezing: हर सुबह जैसे ही आंख खुलती है, बिस्तर छोड़ते ही लगातार 5-10 छींकें आना, नाक से पानी बहना और आंखों में खुजली होना क्या आप भी इसे केवल मौसम का असर या ठंडी हवा लग जाना मानकर टाल देते हैं? अगर हां, तो संभल जाइए। सुबह-सुबह आने वाली छींकें केवल एक अस्थाई एलर्जी नहीं, बल्कि आपके फेफड़ों से आ रही चेतावनी भी हो सकती है। हेल्थलाइन के अनुसार, एलर्जी और अस्थमा का आपस में बहुत गहरा और सीधा संबंध है। अकसर लोग सुबह की छींकों को मामूली एलर्जी समझकर एंटिहिस्टामिन दवाएं खा लेते हैं, जबकि यह एलर्जिक अस्थमा (Allergic Asthma) की शुरुआत हो सकती है। आइए समझते हैं कि सुबह की छींकों का असली कारण क्या है और आप घर बैठे एलर्जी व अस्थमा के बारीक अंतर को कैसे पहचान सकते हैं।