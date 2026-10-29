Morning Sneezing: सुबह उठते ही छींक आना सामान्य नहीं, वैरीवेल हेल्थ से जानें Asthma और Allergy के बीच क्या अंतर है?

क्या आपको भी सुबह उठते ही लगातार छींकें आती हैं? इसे सिर्फ मौसम का बदलाव न समझें, यह डस्ट माइट्स एलर्जी या शुरुआती अस्थमा का संकेत हो सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Morning Sneezing: हर सुबह जैसे ही आंख खुलती है, बिस्तर छोड़ते ही लगातार 5-10 छींकें आना, नाक से पानी बहना और आंखों में खुजली होना क्या आप भी इसे केवल मौसम का असर या ठंडी हवा लग जाना मानकर टाल देते हैं? अगर हां, तो संभल जाइए। सुबह-सुबह आने वाली छींकें केवल एक अस्थाई एलर्जी नहीं, बल्कि आपके फेफड़ों से आ रही चेतावनी भी हो सकती है। हेल्थलाइन के अनुसार, एलर्जी और अस्थमा का आपस में बहुत गहरा और सीधा संबंध है। अकसर लोग सुबह की छींकों को मामूली एलर्जी समझकर एंटिहिस्टामिन दवाएं खा लेते हैं, जबकि यह एलर्जिक अस्थमा (Allergic Asthma) की शुरुआत हो सकती है। आइए समझते हैं कि सुबह की छींकों का असली कारण क्या है और आप घर बैठे एलर्जी व अस्थमा के बारीक अंतर को कैसे पहचान सकते हैं।
सुबह के समय एलर्जी और छींकों के लक्षण सबसे ज्यादा हावी होते हैं। इसके पीछे आपके कमरे का वातावरण और शरीर की जैविक घड़ी (Circadian Rhythm) दोनों जिम्मेदार हैं;
वैरीवेल हेल्थ के मुताबिक, सुबह की छींकों और एलर्जी से राहत पाने के लिए दवाओं से ज्यादा ट्रिगर्स से बचाव जरूरी है;
यदि सुबह की छींकों के कारण आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, या छींकों के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो खुद से दवाएं लेने के बजाय तुरंत किसी पल्मोनोलॉजिस्ट (सांस रोग विशेषज्ञ) या एलर्जी स्पेशलिस्ट से जांच कराएं। सही समय पर पहचान करके आप एलर्जी को अस्थमा में बदलने से रोक सकते हैं।
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