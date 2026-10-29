खट्टी डकार और गले में जलन भी हो सकता है कैंसर का लक्षण, जानें Esophageal Cancer के बारें में जरुरी बातें

Esophageal Cancer: रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर जब बात पेट और पाचन की हो, तो गैस, एसिडिटी या खट्टी डकार को बहुत आम मान लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि तला-भुखा या मसालेदार खाने से ऐसा हो रहा होगा और एंटासिड खाकर बात टाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मामूली सी लगने वाली खट्टी डकार और गले की जलन कई बार शरीर के अंदर पनप रही एक गंभीर बीमारी का शुरुआती इशारा हो सकती है? इसे एसोफेजियल कैंसर (Esophageal Cancer) यानी फूड पाइप (भोजन नली) का कैंसर कहा जाता है। मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, Esophageal Cancer शुरुआती दौर में कोई बड़े या स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाता है। यही वजह है कि लोग इसे सामान्य एसिडिटी समझकर गलती कर बैठते हैं। आइए जानते हैं कि यह समस्या क्या है और इसके कौन-से लक्षण हैं जिन पर समय रहते ध्यान देना बेहद जरूरी है।