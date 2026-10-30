Short of Breath After Stairs: ठंड में चलते या सीढ़ियां चढ़ते समय सांस क्यों फूलती है? ALA से जानें इसके कारण

जब हम ठंड में बाहर निकलते हैं या अचानक सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो शरीर को सामान्य से ज्यादा ऑक्सीजन और एनर्जी की जरूरत होती है। इस अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए हमारे दिल को तेजी से पंप करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटाह हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की कोरोनरी धमनियों (Coronary Arteries) में किसी तरह की रुकावट या ब्लॉकेज है, तो हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त मात्रा में खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में जब शरीर पर थोड़ा भी दबाव पड़ता है, जैसे कि सीढ़ियां चढ़ना या तेज चलना, तो दिल पर जोर पड़ता है और सांस फूलने लगती है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कोरोनरी हार्ट डिजीज का एक छिपा हुआ लक्षण हो सकता है।