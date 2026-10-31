Globus Sensation: गले में हर समय कुछ फंसा हुआ क्यों लगता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें क्या है ग्लोबस सेंसेशन

Globus Sensation Symptoms: क्या आपको अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आपके गले में बलगम, गोली या कोई टुकड़ा सा अटका हुआ है? लाख कोशिश करने के बावजूद आप उसे न तो अंदर निगल पाते हैं और न ही बाहर थूक पाते हैं। अगर ऐसा है, तो आप अकेले नहीं हैं। मेडिकल भाषा में इस अजीब सी स्थिति को ग्लोबस सेंसेशन (Globus Sensation) कहा जाता है। कई बार लोग इसे किसी गंभीर बीमारी या गले के कैंसर का डर मानकर घबरा जाते हैं, लेकिन असलियत इससे काफी अलग है। आइए क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के आधार पर समझते हैं कि आखिर यह समस्या क्यों होती है और इससे कैसे राहत पाई जा सकती है।