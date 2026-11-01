आंखें अपने आप बार-बार बंद होने लगती हैं, क्या है यह अनोखा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर?

ब्लेफेरोस्पास्म एक तरह की फोकल डिस्टोनिया (Focal Dystonia) स्थिति है, जो मूवमेंट डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है। इसमें आंखों के आसपास की मांसपेशियों (ऑर्बिक्युलरिस ओकुलाई) को नियंत्रित करने वाले नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है। इसके कारण पलकों की मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से यानी बिना मरीज की इच्छा के सिकुड़ने लगती हैं। एनसीबीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार, यह समस्या आम आंखों की फड़कने (Eyelid Twitching) से बिल्कुल अलग है। इसमें दोनों आंखें एक साथ प्रभावित होती हैं और पलकें इतनी जोर से बंद हो सकती हैं कि मरीज को अस्थायी रूप से देखने में भी परेशानी हो सकती है।