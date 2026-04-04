Alcohol Effects on Body: 10 मिनट में बदलने लगता है शरीर! डॉक्टर से एक पैग शराब का पूरा असर जानिए

जैसे ही आप शराब पीते हैं, 10-15 मिनट के अंदर यह तेजी से ब्लड में पहुंच जाती है। Dr. Mansi Nigam बताती हैं कि इसका कुछ हिस्सा पेट से और ज्यादातर छोटी आंत से एब्जॉर्ब होता है। कुछ ही मिनटों में यह दिमाग तक पहुंच जाती है, जिससे आपको हल्की खुशी, रिलैक्सेशन या नशे जैसा एहसास होता है। लेकिन इसी के साथ यह दिमाग के काम करने की गति को धीमा भी करने लगती है।