6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Alcohol Effects on Body: 10 मिनट में बदलने लगता है शरीर! डॉक्टर से एक पैग शराब का पूरा असर जानिए

Alcohol Effects on Body: एक पैग शराब पीने के बाद शरीर में क्या बदलाव होते हैं? जानिए दिमाग, लिवर और किडनी पर इसके असर को आसान भाषा में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Apr 04, 2026

Alcohol Effects on Body

Alcohol Effects on Body (photo- gemini ai)

Alcohol Effects on Body: कई लोगों को लगता है कि एक पैग शराब पीने से सिर्फ हल्का रिलैक्स फील होता है, लेकिन सच ये है कि इसका असर कुछ ही मिनटों में पूरे शरीर पर शुरू हो जाता है। यह दिमाग से लेकर लिवर, किडनी और दिल तक हर अंग को प्रभावित करता है।

10-15 मिनट में क्या होता है?

जैसे ही आप शराब पीते हैं, 10-15 मिनट के अंदर यह तेजी से ब्लड में पहुंच जाती है। Dr. Mansi Nigam बताती हैं कि इसका कुछ हिस्सा पेट से और ज्यादातर छोटी आंत से एब्जॉर्ब होता है। कुछ ही मिनटों में यह दिमाग तक पहुंच जाती है, जिससे आपको हल्की खुशी, रिलैक्सेशन या नशे जैसा एहसास होता है। लेकिन इसी के साथ यह दिमाग के काम करने की गति को धीमा भी करने लगती है।

दिमाग पर असर

शराब दिमाग के उस हिस्से को धीमा कर देती है जो सोचने, समझने और फैसले लेने का काम करता है। इसलिए लोग पीने के बाद ज्यादा खुलकर बात करते हैं। जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। कभी-कभी गुस्सा या उदासी भी बढ़ जाती है। ज्यादा मात्रा में लेने पर बोलने में लड़खड़ाहट और शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है।

शरीर में गर्मी क्यों लगती है?

शराब पीने के बाद शरीर में गर्मी महसूस होती है, लेकिन ये असली गर्मी नहीं होती। दरअसल, शराब ब्लड वेसल्स को फैलाती है, जिससे त्वचा पर गर्मी महसूस होती है, लेकिन अंदर से शरीर का तापमान गिरने लगता है। इसलिए ठंड में शराब पीना खतरनाक हो सकता है।

पेट और पाचन पर असर

करीब 25-30% शराब पेट में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी आंत में जाती है। Dr. Rohini Patil बताती हैं कि खाली पेट शराब पीने से इसका असर ज्यादा तेज और खतरनाक हो सकता है।

लिवर पर सबसे ज्यादा बोझ

शराब पीते ही लिवर अपना सारा काम छोड़कर उसे प्रोसेस करने में लग जाता है। Dr. Rohini Patil के अनुसार, इससे फैट बर्निंग और ब्लड शुगर कंट्रोल धीमा हो जाता है। ब्लड शुगर कंट्रोल भी प्रभावित होता है। एक पैग में करीब 70-100 कैलोरी होती हैं, लेकिन इसमें कोई पोषण नहीं होता।

किडनी और पानी की कमी

शराब किडनी को ज्यादा पेशाब बनाने के लिए मजबूर करती है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसी वजह से बार-बार पेशाब आता है और डिहाइड्रेशन महसूस होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉफी या ठंडा पानी पीने से नशा उतर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर को शराब प्रोसेस करने में समय लगता है, आमतौर पर 1 घंटे में एक ड्रिंक।

ये भी पढ़ें

क्या Kiss करने से हो सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस? दिमाग पर पड़ सकता है असर, स्टडी में खुलासा
स्वास्थ्य
Kissing Disease Mono

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Apr 2026 05:55 pm

Hindi News / Health / Alcohol Effects on Body: 10 मिनट में बदलने लगता है शरीर! डॉक्टर से एक पैग शराब का पूरा असर जानिए

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Cicada vs Omicron: पुराने कोविड स्ट्रेन से कितना अलग है नया वायरस, जानें कौन ज्यादा खतरनाक और क्यों?

Cicada vs Omicron
स्वास्थ्य

भारतीयों में Heart Attack का खतरा पहचानने में फेल हो रहे रिस्क कैलकुलेटर, 80% केस में नहीं मिला अलर्ट, स्टडी में खुलासा

heart attack symptoms
स्वास्थ्य

क्या Kiss करने से हो सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस? दिमाग पर पड़ सकता है असर, स्टडी में खुलासा

Kissing Disease Mono
स्वास्थ्य

Doorway Effect: कमरे में जाते ही क्यों भूल जाते हैं काम? जानिए दिमाग का ये डोरवे इफेक्ट

Doorway Effect
स्वास्थ्य

Heat and Mental Health: क्या गर्मी में आप भी रहते हैं चिड़चिड़े और उदास! अभी जानें इसका कारण

Heat and Mental Health
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.