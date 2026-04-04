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Doorway Effect: कमरे में जाते ही क्यों भूल जाते हैं काम? जानिए दिमाग का ये डोरवे इफेक्ट

Doorway Effect: कमरे में जाते ही काम भूल जाते हैं? जानिए Doorway Effect क्या है, क्यों होता है और इसे कैसे कंट्रोल करें आसान टिप्स के साथ।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 04, 2026

Doorway Effect

Doorway Effect (Photo- gemini ai)

Doorway Effect: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी काम से दूसरे कमरे में जाते हैं और वहां पहुंचते ही भूल जाते हैं कि क्या लेने आए थे? अगर हां, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि आपके दिमाग की एक सामान्य और स्मार्ट प्रक्रिया है, जिसे साइंस में डोरवे इफेक्ट कहा जाता है।

क्या है डोरवे इफेक्ट?

हेल्थ एक्सपर्ट्स और रिसर्च के मुताबिक, जब हम एक जगह से दूसरी जगह (जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे) में जाते हैं, तो हमारा दिमाग उस बदलाव को एक नई घटना यानी event boundary के रूप में लेता है। Dr. Vineet Banga के अनुसार, इस दौरान दिमाग पुराने काम से जुड़ी जानकारी को पीछे छोड़कर नए माहौल के लिए खुद को तैयार करता है। इसी वजह से हम अचानक भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए थे।

दिमाग का रीसेट मोड कैसे काम करता है?

आप अपने दिमाग को एक स्मार्टफोन की तरह समझ सकते हैं। जैसे फोन में कई ऐप्स खुले रहते हैं और जरूरत न होने पर हम उन्हें बंद कर देते हैं ताकि फोन स्लो न हो, वैसे ही दिमाग भी गैर-जरूरी जानकारी को हटाता है। रिसर्च (जैसे NIH पर पब्लिश स्टडी) बताती है कि यह प्रक्रिया दिमाग की कार्यक्षमता को बेहतर बनाती है। यानी ये भूलना कमजोरी नहीं, बल्कि दिमाग का खुद को व्यवस्थित रखने का तरीका है।

कब बढ़ जाती है ये समस्या?

हालांकि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कुछ स्थितियों में यह ज्यादा महसूस हो सकती है, ज्यादा तनाव (Stress)
थकान (Fatigue), एक साथ कई काम करना (Multitasking) और नींद की कमी, इन स्थितियों में दिमाग पहले से ही ओवरलोड होता है, जिससे नई जगह पर जाते ही पुरानी जानकारी जल्दी हट जाती है।

काम याद रखने के आसान हेल्थ टिप्स

अगर आप इस स्थिति को कम करना चाहते हैं, तो ये आसान तरीके अपनाएं:

मेंटल इमेज बनाएं: जो काम करना है, उसकी साफ तस्वीर दिमाग में बनाएं

खुद से बोलें: रास्ते में अपने काम को दोहराते रहें

दरवाजे पर रुकें: नए कमरे में घुसने से पहले 2 सेकंड रुककर सोचें

रिमाइंडर रखें: हाथ में कोई चीज रखें जो आपको काम याद दिलाए

क्या यह किसी बीमारी का संकेत है?

ज्यादातर मामलों में यह बिल्कुल सामान्य है और चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आप बार-बार जरूरी चीजें, नाम, मीटिंग या रोजमर्रा के काम भूलने लगें, तो यह मेमोरी से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

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Published on:

04 Apr 2026 04:03 pm

Hindi News / Health / Doorway Effect: कमरे में जाते ही क्यों भूल जाते हैं काम? जानिए दिमाग का ये डोरवे इफेक्ट

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