Doorway Effect: कमरे में जाते ही क्यों भूल जाते हैं काम? जानिए दिमाग का ये डोरवे इफेक्ट

हेल्थ एक्सपर्ट्स और रिसर्च के मुताबिक, जब हम एक जगह से दूसरी जगह (जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे) में जाते हैं, तो हमारा दिमाग उस बदलाव को एक नई घटना यानी event boundary के रूप में लेता है। Dr. Vineet Banga के अनुसार, इस दौरान दिमाग पुराने काम से जुड़ी जानकारी को पीछे छोड़कर नए माहौल के लिए खुद को तैयार करता है। इसी वजह से हम अचानक भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए थे।