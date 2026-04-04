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Denture Stuck in Throat: गले में फंसा नकली दांत, सांस तक रुक गई! डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

Denture Stuck in Throat: डेंचर निगलने से मरीज की हालत बिगड़ी, लेकिन डॉक्टरों ने लेजर तकनीक से बिना सर्जरी जान बचाई। जानें पूरा मामला और सावधानियां।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 04, 2026

Denture Stuck in Throat

Denture Stuck in Throat (Photo- gemini ai)

Denture Stuck in Throat: दिल्ली के Sir Ganga Ram Hospital में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने गलती से अपना नकली दांत (डेंचर) निगल लिया। ये डेंचर उसके खाने की नली (फूड पाइप) में जाकर फंस गया, जिससे उसकी हालत अचानक बिगड़ गई।

क्या हुआ था मरीज के साथ?

मरीज को तेज सांस लेने में दिक्कत, गले में दर्द और निगलने में परेशानी होने लगी। साथ ही सीने में भी काफी दर्द महसूस हो रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक, डेंचर खाने की नली के उस हिस्से में फंसा था जहां फूड पाइप और सांस की नली (विंड पाइप) पास-पास होती हैं। ये जगह बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया।

क्यों था मामला इतना खतरनाक?

डेंचर में धातु (मेटल) के नुकीले हिस्से होते हैं, जो खाने की नली को अंदर से काट सकते हैं। अगर समय पर इलाज न होता, तो इससे अंदरूनी चोट, ब्लीडिंग या इन्फेक्शन भी हो सकता था, जो जानलेवा साबित हो सकता था।

डॉक्टरों के सामने क्या चुनौती थी?

डॉक्टरों ने पहले सामान्य तरीके (फोर्सेप्स आदि) से डेंचर निकालने की कोशिश की, लेकिन इसमें नली के फटने का खतरा था।
इसलिए टीम ने एक एडवांस तरीका अपनाने का फैसला लिया।

कैसे बचाई गई मरीज की जान? (एडवांस ट्रीटमेंट)

डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी (कैमरे वाली पतली ट्यूब) की मदद से अंदर जाकर लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया। लेजर से डेंचर को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया। फिर एक खास ट्यूब (ओवरट्यूब) डाली गई ताकि नुकीले टुकड़े नली को नुकसान न पहुंचाएं। इसके बाद सभी टुकड़ों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। इस पूरी प्रक्रिया में मरीज का बड़ा ऑपरेशन (ओपन सर्जरी) करने की जरूरत नहीं पड़ी।

मरीज की हालत अब कैसी है?

अच्छी बात ये है कि इलाज के बाद मरीज पूरी तरह ठीक हो गया और उसे किसी बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। यह घटना एक जरूरी सीख देती है कि हमें डेंचर या किसी भी ढीले दांत के साथ बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सोते समय या ढीले डेंचर के साथ खाना न खाएं। अगर डेंचर ढीला है, तो तुरंत डेंटिस्ट से ठीक करवाएं। कुछ भी निगलने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।

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Updated on:

04 Apr 2026 11:31 am

Published on:

04 Apr 2026 11:30 am

Hindi News / Health / Denture Stuck in Throat: गले में फंसा नकली दांत, सांस तक रुक गई! डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

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