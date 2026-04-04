Denture Stuck in Throat: गले में फंसा नकली दांत, सांस तक रुक गई! डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

अच्छी बात ये है कि इलाज के बाद मरीज पूरी तरह ठीक हो गया और उसे किसी बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। यह घटना एक जरूरी सीख देती है कि हमें डेंचर या किसी भी ढीले दांत के साथ बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सोते समय या ढीले डेंचर के साथ खाना न खाएं। अगर डेंचर ढीला है, तो तुरंत डेंटिस्ट से ठीक करवाएं। कुछ भी निगलने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।