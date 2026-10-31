Mouth Breathing: सोते समय मुंह खुला रह जाता है और नाक की जगह मुंह से लेते हैं सांस, वेबएमडी से जानें कौनसी समस्याएं हो सकती है

सोते समय मुंह से सांस लेना महज एक साधारण सी आदत नहीं, बल्कि आपके शरीर द्वारा दिया जा रहा एक अंदरूनी अलर्ट है। हम अक्सर छोटी-छोटी बातों को थकावट या जुकाम मानकर टाल देते हैं, लेकिन जब नाक की जगह मुंह सांस लेने का मुख्य जरिया बन जाता है, तो यह हमारे ओरल हेल्थ से लेकर दिल और फेफड़ों तक को प्रभावित करने लगता है। यदि आप या आपके घर का कोई सदस्य (खासकर छोटे बच्चे) लगातार रात में मुंह खोलकर सो रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। शुरुआती चरण में ही ईएनटी (ENT) डॉक्टर या स्लीप स्पेशलिस्ट को दिखाना और सही वजह का पता लगाना बेहद जरूरी है। सही समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम आपको कई गंभीर और पुरानी बीमारियों के खतरे से बचा सकता है।