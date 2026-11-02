Cholinergic Urticaria: पसीना आने पर शरीर पर छोटे-छोटे खुजली वाले दाने क्यों निकलते हैं, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें बचाव के उपाय

मौसम कोई भी हो, शरीर के अंदरूनी तापमान में होने वाला उतार-चढ़ाव हमारे इम्यून सिस्टम और स्किन पर सीधा असर डालता है। अगर पसीना आते ही शरीर पर सुई चुभने जैसी चुभन और छोटे-छोटे दाने उभर आते हैं, तो इसे महज आम घमौरी समझकर नजरअंदाज न करें। यह शरीर का एक स्पष्ट संकेत है कि तापमान और तंत्रिका तंत्र के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। थोड़ी सी सावधानी, ढीले और सूती कपड़े पहनने की आदत, शरीर को ठंडा रखना और तनाव से दूरी इस परेशानी को काफी हद तक नियंत्रण में रख सकती है। हालांकि, अगर दिक्कत लगातार बनी रहे या रोजमर्रा के कामों में रुकावट बनने लगे, तो बिना देर किए किसी डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट से जरूर मिलें। सेहत से जुड़ी छोटी-सी सतर्कता आपको बड़े आराम और सुकून भरा जीवन दे सकती है।