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Cholinergic Urticaria: पसीना आने पर शरीर पर छोटे-छोटे खुजली वाले दाने क्यों निकलते हैं, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें बचाव के उपाय

Cholinergic Urticaria: गर्मी या पसीना आते ही शरीर पर छोटे-छोटे खुजली वाले दाने क्यों निकलते हैं? Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology (इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एंड लेप्रोलॉजी) और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए कोलीनर्जिक अर्टिकारिया के कारण, लक्षण और इससे बचने के उपाय।
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भारत

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Nidhi Yadav

Updated: 2 Nov 2026, 2:41 PM IST

A close-up image of a person's skin showing small red heat bumps and hives caused by sweating and elevated body temperature.

गर्मी और पसीना आते ही शरीर पर उभरने वाले छोटे-छोटे खुजली वाले दाने (कोलीनर्जिक अर्टिकारिया) कई बार आम घमौरियों जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये शरीर के अंदरूनी तापमान में बदलाव का संकेत होते हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)

Cholinergic Urticaria: जैसे हम थोड़ा सा भी कामकाज, दौड़भाग या एक्सरसाइज करते हैं, शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। कई लोगों को इस दौरान स्किन पर अचानक बहुत छोटे-छोटे, सुई चुभने जैसे दर्द और तेज खुजली वाले दाने उभर आते हैं। देखने में ये आम घमौरियों जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में यह शरीर के अंदर चल रही एक दूसरी प्रक्रिया का संकेत होते हैं। मेडिकल भाषा में इसे कोलीनर्जिक अर्टिकारिया (Cholinergic Urticaria) कहा जाता है। यह समस्या तब पैदा होती है जब शरीर का अंदर तापमान बढ़ता है और पसीना आना शुरू होता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

शरीर का तापमान बढ़ते ही क्यों निकलते हैं ये दाने?

Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology (इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एंड लेप्रोलॉजी) के मुताबिक, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तेज धूप में निकलते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं या फिर किसी तनाव व घबराहट के दौर से गुजरते हैं, तो हमारे शरीर का मुख्य तापमान (Core Body Temperature) बढ़ जाता है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है और ग्रंथियां पसीना छोड़ती हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर की कोशिकाएं हिस्टामिन (Histamine) और अन्य रसायन रिलीज करती हैं। जिन लोगों की त्वचा इस बदलाव के प्रति अतिसंवेदनशील होती है, उनके शरीर पर यह केमिकल रिएक्शन छोटे-छोटे लाल दानों या पित्ती (Hives) के रूप में सामने आता है। कई बार ये दाने छाती और गर्दन से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं।

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इन संकेतों से पहचानें यह समस्या

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, दाने उभरने से ठीक पहले त्वचा पर भयंकर खुजली या सुई चुभने जैसा अहसास होता है। इसके दाने आम तौर पर आकार में काफी छोटे (1 से 4 मिलीमीटर के आसपास) और हल्के उभरे हुए होते हैं। राहत की बात यह है कि जैसे ही शरीर का तापमान सामान्य होता है और ठंडक मिलती है, ये चकत्ते आमतौर पर कुछ ही घंटों में अपने आप ठीक भी हो जाते हैं।

इससे बचाव और राहत पाने के उपाय

अगर आपको भी गर्मी या वर्कआउट के दौरान ऐसी दिक्कत होती है, तो कुछ बातों का ध्यान रखकर इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है;

  • एक्सरसाइज या शारीरिक मेहनत ऐसे समय करें जब मौसम थोड़ा ठंडा हो।
  • वर्कआउट के बाद शरीर का तापमान सामान्य करने के लिए तुरंत ठंडे पानी से नहाएं या आराम करें।
  • हल्के और ढीले कपड़े पहनें।
  • योग या गहरी सांस लेने वाले व्यायामों को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं।

मौसम कोई भी हो, शरीर के अंदरूनी तापमान में होने वाला उतार-चढ़ाव हमारे इम्यून सिस्टम और स्किन पर सीधा असर डालता है। अगर पसीना आते ही शरीर पर सुई चुभने जैसी चुभन और छोटे-छोटे दाने उभर आते हैं, तो इसे महज आम घमौरी समझकर नजरअंदाज न करें। यह शरीर का एक स्पष्ट संकेत है कि तापमान और तंत्रिका तंत्र के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। थोड़ी सी सावधानी, ढीले और सूती कपड़े पहनने की आदत, शरीर को ठंडा रखना और तनाव से दूरी इस परेशानी को काफी हद तक नियंत्रण में रख सकती है। हालांकि, अगर दिक्कत लगातार बनी रहे या रोजमर्रा के कामों में रुकावट बनने लगे, तो बिना देर किए किसी डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट से जरूर मिलें। सेहत से जुड़ी छोटी-सी सतर्कता आपको बड़े आराम और सुकून भरा जीवन दे सकती है।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Updated on:

2 Nov 2026, 2:41 PM IST

Published on:

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