Dust Allergy Diwali: दिवाली की सफाई में धूल और एलर्जी से कैसे बचें? ACAAI से जानें जरूरी सावधानियां और डॉक्टर के पास जाने के संकेत

Dust Allergy Diwali: हर साल जब दीये और रोशनी का त्योहार नजदीक आता है, तो घरों में एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती है। कोनों-कोनों से जाले साफ करना, महीनों से बंद पड़े सामान को बाहर निकालना हमारी परंपरा का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस उत्साह के पीछे एक छिपा हुआ खतरा भी होता है, जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफाई शुरू करते ही लगातार छींकें आने लगती हैं, नाक बंद हो जाती है, आंखों में जलन होने लगती है या सीने में भारीपन महसूस होने लगता है? महीनों से बंद कमरों और परतों में जमी धूल सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि एलर्जी, बैक्टीरिया और फंगस का घर होती है। आइए जानते हैं कि कैसे आप बिना बीमार पड़े अपने घर को चमका सकती हैं, किन बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है और कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।