Diwali Pollution Health: दिवाली पर प्रदूषण से कैसे बचें? ALA से जानें उपाय और किन लक्षणों में डॉक्टर के पास जाएं

Diwali Pollution Health: दिवाली का नाम आते ही मन में दीयों की रोशनी, मिठाइयों की मिठास और अपनों का साथ याद आ जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस रोशनी के त्योहार के साथ एक ऐसा साया जुड़ गया है, जिससे चाहकर भी बचा नहीं जा सकता वह है प्रदूषण। दीपावली के आसपास पटाखे, पराली का धुआं और मौसम में ठंडक मिलते ही हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि सांस लेना तक दूभर हो जाता है। अगर आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग या बच्चा है, तो इस मौसम में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि इस दिवाली हवा में जहर घुलने पर खुद को और अपनों को कैसे सुरक्षित रखें और किन लक्षणों को देखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है।