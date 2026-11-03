Oral Allergy: फल खाने के बाद कुछ लोगों के मुंह में खुजली क्यों होने लगती है, AAAAI जानें क्या होती है ओरल एलर्जी

American Academy of Allergy Asthma & Immunology (अमेरिकन एकेडमी ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड इम्यूनोलॉजी) के अनुसार, यह हमारे शरीर की इम्यूनिटी और प्रकृति के बीच का एक दिलचस्प मेल है। जिन लोगों को अक्सर घास, पेड़ों के परागकणों यानी पोलन (Pollen) से एलर्जी होती है, उनका इम्यून सिस्टम उन्हें इन पौधों की प्रोटीन्स को लेकर बेहद संवेदनशील बना देता है। अब कई ताजे फलों, कच्ची सब्जियों और नट्स के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर (संरचना) इन पोलन (परागकणों) से काफी हद तक मिलता-जुलता होता है। जब आप ऐसा कोई फल खाते हैं, तो आपका शरीर उसे वही पुराना दुश्मन समझ लेता है जिससे उसे पोलन के जरिए एलर्जी थी। बस फिर क्या है, शरीर का रक्षा तंत्र एक्टिव हो जाता है और मुंह, होंठ, जीभ या गले में खुजली, हल्की सूजन या सनसनाहट जैसी प्रतिक्रिया होने लगती है। इसे क्रॉस-रिएक्टिविटी कहते हैं।