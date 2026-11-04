Myokymia: आंख की पलक अपने आप बार-बार फड़कती है, AOA से जानें कब यह सामान्य और कब परेशानी का संकेत है?

आंख की पलक बार-बार फड़कना (मायोकिमिया) अक्सर थकान, तनाव और ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से होता है। इसे समय रहते पहचानना जरूरी है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Myokymia Symptoms: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपकी आंख की पलक बिना किसी वजह के खुद-ब-खुद फड़कने लगे? ऑफिस में काम करते हुए या रात को सोते वक्त पलक का इस तरह हिलना बेहद अजीब और कभी-कभी झुंझलाहट पैदा करने वाला होता है। मेडिकल भाषा में इसे मायोकिमिया (Myokymia) कहा जाता है। अक्सर लोग इसे किसी अंधविश्वास या शकुन-अपशकुन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह शरीर का एक सिगनल है। आइए समझते हैं कि आंख की पलक फड़कने के पीछे असली कारण क्या होते हैं और यह कब तक सामान्य है।
अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन के अनुसार, ज्यादातर मामलों में पलक का फड़कने के पीछे हमारी रोजमर्रा की जीवनशैली से जुड़ी छोटी-छोटी बातें होती हैं;
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, काफी मामलों में यह कुछ दिनों में अपने-आप ठीक हो जाता है। लेकिन, अगर आपकी पलक फड़कने के साथ-साथ नीचे दिए गए लक्षण भी दिखाई दें, तो आपको इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए;
अगर आपकी आंख थकान या तनाव की वजह से फड़क रही है, तो आप इन आसान तरीकों को अपनाकर राहत पा सकते हैं;
भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी आँखों और शरीर की बुनियादी जरूरतों जैसे पूरी नींद, सही खान-पान और स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक को नजरअंदाज कर देते हैं। पलक फड़कना उसी अनदेखी का एक छोटा सा रिमाइंडर है। अगर आप अपनी जीवनशैली में थोड़ा संतुलन ले आएं, तो यह समस्या अपने आप गायब हो जाती है। हां, अगर यह परेशानी लंबे समय तक बनी रहे या इसके साथ कोई अन्य गंभीर लक्षण दिखें, तो डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल देर न करें। सेहत छोटी हो या बड़ी, सजग रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
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