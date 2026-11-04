Myokymia: आंख की पलक अपने आप बार-बार फड़कती है, AOA से जानें कब यह सामान्य और कब परेशानी का संकेत है?

Myokymia Symptoms: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपकी आंख की पलक बिना किसी वजह के खुद-ब-खुद फड़कने लगे? ऑफिस में काम करते हुए या रात को सोते वक्त पलक का इस तरह हिलना बेहद अजीब और कभी-कभी झुंझलाहट पैदा करने वाला होता है। मेडिकल भाषा में इसे मायोकिमिया (Myokymia) कहा जाता है। अक्सर लोग इसे किसी अंधविश्वास या शकुन-अपशकुन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह शरीर का एक सिगनल है। आइए समझते हैं कि आंख की पलक फड़कने के पीछे असली कारण क्या होते हैं और यह कब तक सामान्य है।