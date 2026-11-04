फोन जेब में नहीं होता, फिर भी वाइब्रेशन महसूस होती है, डर्मनेट से जानें कहीं Phantom Vibration Syndrome तो नहीं

Phantom Vibration Syndrome: कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जरूरी काम में व्यस्त हों और अचानक आपको अपनी जेब में या हाथ में रखे फोन के वाइब्रेट होने का अहसास हो? आप तुरंत फोन निकालकर देखते हैं, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल शांत होती है ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई कॉल और ना ही कोई मैसेज। अगर आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है, तो यह सिर्फ एक भ्रम नहीं, बल्कि एक मेडिकल और मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम (Phantom Vibration Syndrome) कहा जाता है। आज के समय में यह समस्या इतनी आम हो गई है कि हर दूसरा स्मार्टफोन यूजर कभी न कभी इसका शिकार होता है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या यह हमारी मानसिक सेहत के लिए खतरे की घंटी है।