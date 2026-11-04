Vertigo: बिना हिले भी क्यों लगता है आसपास का कमरा घूम रहा है? मेयो क्लिनिक से जानें क्या है वर्टिगो

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, कान के अंदर क्रिस्टल का अपनी जगह से हिल जाना (BPPV) वर्टिगो की सबसे बड़ी वजह है। हमारे कान के अंदर बहुत बारीक कैल्शियम के क्रिस्टल होते हैं। जब ये अपनी तय जगह से खिसक कर गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो सिर थोड़ा सा भी हिलते ही चक्कर के तेज भंवर उठने लगते हैं। कान के अंदरूनी हिस्से में सूजन या इन्फेक्शन हो जाए, तब भी बैलेंस बिगाड़ने वाली नसें काम करना बंद कर देती हैं। मेनियर डिसीज (Meniere's Disease) में कान के अंदर एक खास फ्लूइड (तरल पदार्थ) का प्रेशर बढ़ने लगता है। इससे चक्कर तो आते ही हैं, साथ ही कान में अजीब सी आवाज़ें (सीटी जैसी) सुनाई देती हैं और कम सुनाई देने लगता है। कई बार माइग्रेन वाले सिरदर्द के साथ भी वर्टिगो का अटैक आता है।