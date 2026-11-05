 AQI Diwali: दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण क्यों बढ़ता है? AAFA से जानें AQI, सही मास्क, एक्सरसाइज के समय से जुड़ी बातें

AQI Diwali: दीपों का त्योहार दिवाली हम सबके लिए बहुत आनंद का है, लेकिन इसके ठीक आसपास का समय हमारे फेफड़ों के लिए भी परीक्षा के बराबर ही होता है। आतिशबाजी, पटाखों का धुआं, सर्दियों की शुरुआत और हवा मिलकर आसमान में एक ऐसी परत बना देते हैं, जिससे सांस लेने में भी परेशानी होती है खासकर अस्थमा, एलर्जी और फेफड़ों की बीमारियों वाले लोगों में। इस मौसम में आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको अस्पताल तक पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कि इस फेस्टिव सीजन में अपनी और अपने परिवार की सेहत की हिफाजत कैसे करें साथ इस समय प्रदूषण ज्यादा क्यों बढ़ता है और किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है ।