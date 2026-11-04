Postural Tachycardia Syndrome: बैठने या लेटने के बाद खड़े होते ही कुछ लोगों का दिल क्यों तेज धड़कने लगता है? Cleveland Clinic से जानें

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, इसका पूरा नाम है पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम। शरीर की पोजिशन बदलते ही धड़कन 100 प्रति मिनट से ऊपर चली जाती है। आम तौर पर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नसों को सिकोड़कर और धड़कन को संभालकर खून का बहाव एक जैसा रखता है, चाहे हम लेटे हों या खड़े। POTS में यह तालमेल गड़बड़ा जाता है। नतीजा यह कि दिमाग और बाकी अंगों तक खून की सप्लाई डगमगाने लगती है। अकेले अमेरिका में पांच लाख से ज्यादा लोग इससे जूझ रहे हैं। ज्यादातर मरीज 15 से 50 साल की महिलाएं हैं, पर पुरुषों को भी यह हो सकता है।