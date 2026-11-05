Festive Stress: त्योहारों में तनाव, थकान और चिड़चिड़ापन कैसे कम करें? मनोचिकित्सक से जानें बेहतर नींद और मानसिक सेहत के उपाय

Festive Stress Prevention: त्योहार आते ही घर में एक अलग ही रौनक छा जाती है, ,साफ-सफाई, नए कपड़े, मिठाइयां और मेहमानों का आना-जाना। लेकिन इस जगमगाती रोशनी के पीछे एक ऐसी सच्चाई भी है, जिससे कई लोग हर साल झेलते हैं और वह है मानसिक तनाव, शारीरिक थकान और अचानक बढ़ने वाला चिड़चिड़ापन। त्योहारों की इस भागदौड़ में मेंटल हेल्थ कैसे बिगड़ने लगती है और इससे कैसे बचा जाए आइए पत्रिका की मनोचिकित्सक डॉ. आदित्य सोनी (MD, Psychiatrist) से खास बातचीत के आधार पर समझते हैं। समझिए कि इस फेस्टिव सीजन में आप अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को कैसे दुरुस्त रख सकते हैं।