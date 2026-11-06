Dhanteras Ayurveda: धनतेरस और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का क्या संबंध है, महत्व, इतिहास के बारें में जानिए

Dhanteras Ayurveda: हर साल जब धनतेरस आती है, तो हमारे मन में सबसे पहले नए बर्तन, सोने-चांदी के सिक्के और मां लक्ष्मी की पूजा का ख्याल आता है। हम सब बाजार भागते हैं, दीये जलाते हैं और त्योहार की तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस बड़े त्योहार का हमारी सेहत से भी गहरा नाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरि को ही आयुर्वेद और सेहत का देवता माना जाता है। यही वजह है कि भारत सरकार ने कुछ साल पहले धनतेरस के दिन ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने की शुरुआत की थी, ताकि हम अपनी इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को याद रखें। आपने अगर देखा हो तो लोग अब फिर से इसकी ओर लौटने लगे हैं इसके इलाज में समय भले ही ज्यादा लगता है लेकिन लोगों का मानना है कि ये लंबे समय तक असर करता है।