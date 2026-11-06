Brain Freeze क्या होता है, क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लीन इस से जानें इसके कारण और लक्षण

Brain Freeze Symptoms: ठंडी आइसक्रीम खाना या फ्रिज का ठंडा पानी पीने के तुरंत बाद सिर में अचानक तेज दर्द उठने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सिर के अंदर कुछ चुभ रहा हो। कुछ सेकंड तक रहने वाला यह दर्द इतना तेज हो सकता है कि इंसान कुछ पल के लिए रुक जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे ब्रेन फ्रीज (Brain Freeze) कहते हैं। मेडिकल भाषा में इसे कोल्ड स्टिमुलस हेडेक या आइसक्रीम हेडेक भी कहा जाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यह आमतौर पर गंभीर समस्या नहीं होती और कुछ ही समय में अपने आप ठीक हो जाती है। आइए जानते हैं कि इसके कारण, लक्षण और इससे बचाव के उपाय क्या हैं।