मुंह और जीभ में जलन, लेकिन जांच में कुछ नहीं आता, मेयो क्लिनिक से जानें क्या होता है Burning Mouth Syndrome

Burning Mouth Syndrome: कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके मुंह के भीतर, खासकर जीभ, मसूड़ों या तालू पर बिना किसी साफ वजह के तेज जलन या सिहरन हो रही हो? मानो किसी ने गरम चाय से जीभ जला दी हो या लाल मिर्च सीधे रगड़ दी हो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, डेंटिस्ट से भी चेकअप करवाते हैं और रिपोर्ट्स पूरी तरह नॉर्मल आती हैं। डॉक्टर कहते हैं, सब ठीक है, कोई जख्म या इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन तकलीफ तो असल है, दर्द भी असली है। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा बार-बार हो रहा है, तो यह महज कोई आम समस्या नहीं है। इसे मेडिकल की भाषा में बर्निंग माउथ सिंड्रोम (Burning Mouth Syndrome - BMS) कहा जाता है। आइए समझते हैं कि इसके कारण और लक्षण क्या हैं।