Potassium Salt Benefits: साधारण नमक छोड़ पोटैशियम नमक क्यों अपना रहे हैं डॉक्टर? जानिए वजह

दिल्ली के The George Institute for Global Health के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर Vivekanand Jha के अनुसार, “भारत में ज्यादा सोडियम और कम पोटैशियम का सेवन हाई BP और दिल की बीमारी का बड़ा कारण है। पोटैशियम नमक इस समस्या को बैलेंस करता है।” रिसर्च जर्नल Hypertension Journal के अनुसार कम सोडियम से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। पोटैशियम ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। दिल की धड़कन और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।