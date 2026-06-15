चित्तौड़गढ़: नायब तहसीलदार बन ANM और CHO से ठगी, एप पर नाम देख झांसे में आए सीएचसी प्रभारी

प्रभारी से नंबर और जानकारी चुराने के बाद ठग ने महिला स्वास्थ्यकर्मियों से सीधे संपर्क साधा। उसने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता और रखरखाव के लिए सरकारी बजट जारी होना है। विश्वास जीतने के लिए उसने केंद्रों के फोटो भी मंगवाए। फिर प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर एडवांस राशि की मांग की। ठग के झांसे में आकर पाट खुर्द की एएनएम विमलेश गुर्जर ने 10 हजार, राजगढ़ की एएनएम नर्मदा राठौड़ ने 46 हजार और राजगढ़ की सीएचओ संगीता गुर्जर ने 56 हजार रुपए फोन-पे के जरिए ट्रांसफर कर दिए। बजट नहीं आने पर जब विभागीय स्तर पर पड़ताल की गई, तब ठगी का खुलासा हुआ।