Morena Train Accident: लोको पायलट ने लगाए थे ‘इमरजेंसी ब्रेक’, 90 की स्पीड में नहीं रुकी ट्रेन, ट्रैक में उड़े चीथड़े

रेलवे सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि जहां पर हादसा हुआ था वहां का ट्रैक घुमावदार है। ट्रैक में करीब 1.8 मीटर का कर्व है। इसी वजह से पातालकोट एक्सप्रेस के लोको पायलट को ट्रैक पर खड़े हुए यात्री समय रहते दिखाई नहीं दिए। ट्रेन करीब 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। करीब 600 मीटर की दूरी पर यात्रियों को देखकर चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन समय पर नहीं रुक सकी। इसी कारण 4 लोग चपेट में आ गए।