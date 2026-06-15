Rajasthan: पिता ने मजदूरी कर पढ़ाया, झोंपड़ी में पढ़कर बेटा बना शिक्षक, रिजल्ट बताने के लिए भी नहीं था फोन में बैलेंस

Motivational Story Of Govt Teacher: सपनों को उड़ान देने के लिए न तो आलीशान कोचिंग की जरूरत होती है और न ही आधुनिक सुविधाओं की। यदि हौसले बुलंद हों तो रेतीले धोरे पर बनी एक साधारण झोंपड़ी भी सफलता का रास्ता तैयार कर सकती है। बालोतरा जिले के कालेवा गांव निवासी धर्मेंद्र जाणी ने अपने संघर्ष और आत्मविश्वास से यह साबित कर दिखाया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 196.33 अंक प्राप्त कर राज्य में 1380वीं रैंक हासिल करने वाले धर्मेंद्र आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं।