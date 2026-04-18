Stomach Cancer Cause: पेट दर्द कहीं पेट कैंसर का लक्षण तो नहीं? डॉक्टर से समझिए पूरी बात

Stomach Cancer Cause: जब भी हमको पेट दर्द की समस्या होती है तो हम उसको पाचन संबंधी समस्या मानकर टाल देते हैं या फिर पेनकिलर लेकर सोचते है कि ठीक हो जाएगा। ज्यादातर ये दर्द ठीक हो भी जाता है लेकिन कभी-कभी ये ही पेट दर्द आपको कैंसर का संकेत देता है जो हम अक्सर नहीं पहचान पाते। हाल ही में डॉक्टर कार्तिक साहनी (गैस्ट्रो ऑन्को सर्जन) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने एक ऐसी लड़की का जिक्र किया है जिसको कई दिनों से पेट में दर्द था। उसने कई महीनों तक डॉक्टर को नहीं दिखाया लंबे समय के बाद पता चला की उसको पेट का कैंसर है जो उसकी ओवेरी तक फैल चुका है। आइए जानते हैं कि पेट का कैंसर कितना खतरनाक होता है? इसके लक्षण , कारण और बचाव के उपाय क्या हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है?