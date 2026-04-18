Diseases By Pigeons: कबूतरों को दाना डालना पड़ सकता है भारी! डॉक्टर से जानें गर्मियों में किन बिमारियों का खतरा ज्यादा

Diseases By Pigeons: अक्सर हम पुण्य कमाने के चक्कर में घर की बालकनी या खिड़की पर कबूतरों के लिए दाना-पानी रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मासूम दिखने वाले पक्षी आपके घर में साइलेंट किलर की तरह बीमारियां फैला रहे हैं? कबूतरों की गंदगी और उनके पंखों से निकलने वाले महीन कण हवा में घुलकर आपके शरीर के अंदर पहुंच रहे हैं।

यह समस्या इतनी गंभीर है कि शहरों में रहने वाले लोग बिना किसी लत के फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगर आपके घर के आसपास भी कबूतरों का डेरा है, तो वक्त रहते संभलना जरूरी है।