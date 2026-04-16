Soldier Sperm : हरीश राणा जैसा केस, कोमा में पड़े सैनिक के स्पर्म को सुरक्षित रखने का फैसला, क्यों किया जा रहा ऐसा?

वो ये भी कहती हैं कि कोमा में पड़े शख्स का वीर्य निकालने में जितनी देरी होगी उतनी ही गुणवत्ता कम होती है। इसलिए, ये काम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। अगर आप इस तरह के कंडीशन से बचना चाहते हैं तो पहले भी शुक्राणु को फ्रीज कर सकते हैं। ताकि जरुरत पड़ने पर इस्तेमाल कर पाएं।