Brain Dead Man Sperm : हरीश राणा जैसा एक और केस, ब्रेन डेड पुरुष का स्पर्म होगा फ्रीज, डॉक्टर से जानिए ये प्रोसेस

Brain Dead Man Sperm will fridge In Kerala : 13 साल से ब्रेन डेड हरीश राणा का केस आपने सुना होगा। जिसको लेकर सुप्रीम हाईकोर्ट ने पैसिव यूथेनिसा पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ऐसा ही एक मामला केरल से आया है। एक महिला का पति लंबे समय से आईसीयू में है, ब्रेन डेड होने के कारण उम्मीद ना के बराबर है। इसलिए, महिला की याचिका पर केरल उच्च न्यायालय ने स्पर्म को फ्रीज करने का आदेश दिया है। आईवीएफ की जानकार (IVF Specialist) डॉ. रिचा भार्गव ने पत्रिका के रवि कुमार गुप्ता के साथ बातचीत में बताया है कि ब्रेन डेड पुरुष का स्पर्म फ्रीज करने का क्या प्रोसेस है।