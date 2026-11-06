Heart Patients Diwali: दिवाली पर दिल को स्वस्थ कैसे रखें? जानें हार्ट पेशेंट की डाइट और इमरजेंसी लक्षणों पर कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह

Heart Patients Diwali: दिवाली मतलब घरों में दीयों की जगमगाती रोशनी, तरह-तरह की मिठाइयां, लजीज पकवान, दोस्तों-रिश्तेदारों से मिलना और ढेर सारी खुशियां। बाज़ारों की रौनक देखते ही बनती है और हर कोई त्योहार की तैयारियों में जुट जाता है। लेकिन इस भागदौड़ और उत्साह में अक्सर हम अपनी सेहत, खासकर दिल की सेहत को पीछे छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर घर में किसी को पहले से ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की कोई बीमारी है, तो उनके लिए यह समय थोड़ा संभलकर चलने वाला होता है। त्योहार के जोश में खानपान का बिगड़ जाना, मीठे और तली-चीज़ों का ज्यादा सेवन, नींद की कमी, थकान, ठंड की शुरुआत और पटाखों का धुआं ये सब मिलकर हमारे दिल पर चुपचाप अतिरिक्त दबाव डाल देते हैं। त्योहार तभी असली मायने में खुशहाल होता है जब हम अपनों के साथ-साथ अपने दिल की धड़कनों को भी सुरक्षित रखें। आइए पत्रिका की वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉ हेमन्त चतुर्वेदी से खास बातचीत के आधार पर जानते हैं कि इस दिवाली आप अपने दिल को कैसे एकदम फिट और सुरक्षित रख सकते हैं।