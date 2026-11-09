Post Diwali Diet: त्योहार के बाद शरीर को फिट कैसे रखें? WHO, एनआईडीडीके और NHS से जानें पानी, फाइबर और क्रैश डाइट से बचने के टिप्स

Post Diwali Diet: दीवाली और फेस्टिव सीजन की रौनक, अपनों से मेल-जोल, दीये-लाइट्स और सबसे खास तरह-तरह की मिठाइयां और पकवान! त्योहारों के इन कुछ दिनों में दिल खोलकर जश्न मनाना तो बनता है, लेकिन इस सबके बीच हमारा शरीर चुपचाप एक अलग ही दौर से गुजर रहा होता है। NHS के मुताबिक. लगातार कई दिनों तक तली-भुनी चीजें, ज्यादा मीठा, मैदे से बनी चीजें और अनियमित खानपान का सीधा असर हमारे पाचन तंत्र (डाइजेस्टिव सिस्टम) और एनर्जी लेवल पर पड़ता है। त्योहार खत्म होते ही जब हम रोजमर्रा की रूटीन में लौटते हैं, तो शरीर भारी-भारी, सुस्त और आलस से भरा हुआ महसूस होता है। इस दौरान शरीर में टॉक्सिन्स (जहरीले तत्व) जमा हो जाते हैं, ब्लड शुगर का स्तर ऊपर-नीचे होने लगता है और पेट में भारीपन या ब्लोटिंग की समस्या आम हो जाती है। ऐसे में, शरीर को वापस ट्रैक पर लाना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि त्योहारों के तुरंत बाद अपने शरीर को दोबारा फिट और एनर्जेटिक कैसे बनाएं।