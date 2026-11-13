Food Coma: खाना खाते ही क्यों आने लगती है नींद? हेल्थलाइन से जानें क्या है फूड कोमा

Food Coma: खाना खाने के तुरंत बाद क्या आपकी भी आंखें बंद होने लगती हैं और किसी शांत जगह पर थोड़ी देर लेटने का मन करने लगता है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दोपहर या रात के भारी खाने के बाद यह सुस्ती हम में से ज्यादातर लोगों का अनुभव है। इसको फूड कोमा या पोस्टप्रांडियल सोम्नोलेंस (Postprandial Somnolence) कहा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर भरपेट खाना खाते ही शरीर में ऐसा क्या बदल जाता है कि आलस हावी हो जाता है? आइए समझते हैं कि इसके पीछे का वैज्ञानिक सच क्या है और कैसे आप इससे बच सकते हैं।