Visual Snow Syndrome: आंखों के सामने हर समय दिखते हैं छोटे-छोटे चमकते बिंदु, क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकता है विजुअल स्नो सिंड्रोम

यह आंखों की बीमारी से ज़्यादा दिमाग की विजुअल प्रोसेसिंग से जुड़ी समस्या मानी जाती है। इसमें पूरे नजारे पर छोटे-छोटे बिंदु दिखते रहते हैं। ये बिंदु काले-सफेद, रंगीन या पारदर्शी हो सकते हैं और कभी-कभी झपकते भी हैं। मरीज़ अक्सर इसे "हिलते हुए स्नो-ग्लोब के अंदर से देखने" जैसा बताते हैं। एक खास पहचान यह है कि ये बिंदु आंखें बंद करने पर भी दिख सकते हैं। आम फ्लोटर्स (आंख में तैरते धब्बे या धागे) ऐसे नहीं होते। उनमें आमतौर पर कुछ अलग आकार दिखते हैं और वे पूरे दृश्य पर एक जैसे नहीं छाए रहते। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार दुनिया की लगभग 2 से 3 प्रतिशत आबादी में यह स्थिति पाई जा सकती है। यानी यह बहुत आम नहीं है, पर इतनी दुर्लभ भी नहीं कि इसे नजरअंदाज किया जाए।