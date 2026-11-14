सीने में दर्द को हमेशा न समझें हार्ट अटैक का संकेत, पसलियों के जोड़ में सूजन भी हो सकती है वजह, जानें क्या है Costochondritis

Costochondritis Symptoms: जब भी किसी को सीने में अचानक दर्द होता है तो सबसे पहले हमें दिल का ख्याल आता है और देखें तो ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि छाती का दर्द कई बार गंभीर बीमारी का संकेत होता है। लेकिन हर बार वजह दिल नहीं होती। कभी-कभी दर्द उस जगह की सूजन से भी होता है जहां पसलियां छाती के बीच की हड्डी से मिलती हैं। इस स्थिति को कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। आइए जानते है कि पसलियों में सूजन की वजह क्या होती है? इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं और इससे बचाव के लिए कौनसे उपाय अपनाने चाहिए?