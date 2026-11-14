सीने में दर्द को हमेशा न समझें हार्ट अटैक का संकेत, पसलियों के जोड़ में सूजन भी हो सकती है वजह, जानें क्या है Costochondritis

सीने में दर्द हर बार हार्ट अटैक नहीं होता, पर अचानक दर्द, सांस में दिक्कत या दर्द का बांह और गर्दन तक फैलना हो तो तुरंत इमरजेंसी मदद लें- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)
Costochondritis Symptoms: जब भी किसी को सीने में अचानक दर्द होता है तो सबसे पहले हमें दिल का ख्याल आता है और देखें तो ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि छाती का दर्द कई बार गंभीर बीमारी का संकेत होता है। लेकिन हर बार वजह दिल नहीं होती। कभी-कभी दर्द उस जगह की सूजन से भी होता है जहां पसलियां छाती के बीच की हड्डी से मिलती हैं। इस स्थिति को कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। आइए जानते है कि पसलियों में सूजन की वजह क्या होती है? इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं और इससे बचाव के लिए कौनसे उपाय अपनाने चाहिए?
एनएचएस (NHS) के मुताबिक, हमारी पसलियां आगे की तरफ छाती के बीच वाली हड्डी, यानी ब्रेस्टबोन से मिलती हैं। इसी जगह पर सूजन आ जाए तो उसे कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस कहा जाता है। इसमें छाती में तेज दर्द हो सकता है, खासकर हिलने-डुलने या सांस लेने पर। यह तकलीफ आमतौर पर समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस में छाती के आगे या बगल वाले हिस्से में तेज दर्द हो सकता है। यह दर्द इन हालात में ज्यादा महसूस हो सकता है लेकिन ये सिर्फ संकेत हैं। इनके आधार पर खुद यह तय न करें कि दर्द दिल का नहीं है;
NHS का कहना है कि यह परेशानी कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक रह सकती है। खुद से दवा न लें। बहुत तेज और लंबे समय तक रहने वाले दर्द में डॉक्टर स्टेरॉयड इंजेक्शन या दर्द सुन्न करने वाली दवा भी दे सकते हैं।
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