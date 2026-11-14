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Meralgia Paresthetica: जांघ के बाहरी हिस्से में बार-बार होती है जलन, झनझनाहट या सुन्नपन? मेयो क्लिनिक से जानें क्या है मेराल्जिया पैरास्थेटिका

Meralgia Paresthetica Cause: जांघ के बाहरी हिस्से में जलन, झनझनाहट या सुन्नपन नस पर दबाव से हो सकता है। मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें मेराल्जिया पैरास्थेटिका के लक्षण, कारण, बचाव के उपाय और कब डॉक्टर से मिलें।
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भारत

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Nidhi Yadav

Updated: 14 Nov 2026, 9:26 AM IST

Person pressing the outer thigh in discomfort, illustrating burning and tingling pain caused by meralgia paresthetica

जांघ के बाहरी हिस्से में बार-बार जलन या सुन्नपन हो तो इसे थकान समझकर न टालें, नस पर दबाव भी वजह हो सकता है। सही जांच के लिए डॉक्टर से मिलें- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)

Meralgia Paresthetica: दिन भर कमर पर कसी बेल्ट के बाद शाम को जांघ के बाहर वाले हिस्से में जलन महसूस होती है। कभी वहां झनझनाहट रहती है, कभी हल्का सुन्नपन। ज्यादातर लोग इसे थकान या कमर दर्द मानकर टाल देते हैं। लेकिन कई बार वजह जांघ की एक नस पर बनने वाला दबाव होती है, जिसे मेराल्जिया पैरास्थेटिका कहते हैं। आइए समझते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इससे बचने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं।

क्या है मेराल्जिया पैरास्थेटिका?

मेयो क्लिनिक के अनुसार इस स्थिति में जांघ के बाहरी हिस्से में झनझनाहट, सुन्नपन और जलन वाला दर्द होता है। यह लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व पर दबाव पड़ने से होता है। यह नस ऊपरी पैर की त्वचा को महसूस करने की क्षमता देती है। यह परेशान जरूर करती है, पर जानलेवा या सेहत के लिए खतरनाक नहीं है, और इसका इलाज संभव है।

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मेराल्जिया पैरास्थेटिका के लक्षण क्या होते हैं?

  • जांघ के बाहरी हिस्से में झनझनाहट और सुन्नपन।
  • जलन वाला दर्द, जो कई बार घुटने के बाहरी हिस्से तक जा सकता है।
  • त्वचा में महसूस करने की क्षमता कम होना।
  • हल्के स्पर्श पर भी दर्द या ज्यादा संवेदनशीलता।

नस पर दबाव किस कारण से बनता है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार ग्रोइन के पास जो चीजें दबाव बनाती हैं, वे इस नस को दबा सकती हैं;

  • टाइट पैंट, बेल्ट या कॉर्सेट।
  • वजन का ज्यादा होना या अचानक वजन में इजाफा।
  • कमर पर भारी टूल बेल्ट।
  • गर्भावस्था।
  • पेट में पानी भरना।
  • चोट या ऑपरेशन के बाद बना स्कार टिश्यू।

डॉक्टर कैसे पहचान करते हैं?

आमतौर पर शारीरिक जांच और लक्षणों की पूरी जानकारी से पहचान हो जाती है। वजह साफ न हो तो डॉक्टर शुगर, थायराइड, विटामिन B12, फोलेट और हीमोग्लोबिन की जांच करा सकते हैं। जरूरत हो तो एक्स-रे, सीटी या एमआरआई भी होते हैं, ताकि स्पाइन या नस की किसी दूसरी समस्या को खारिज किया जा सके। इसलिए खुद अंदाजा लगाकर बैठ जाना ठीक नहीं।

डॉक्टर के पास कब जाएं?

ऐसे लक्षण महसूस हों तो डॉक्टर से मिलें। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार अनदेखी करने पर दर्द और जलन बनी रह सकती है और चलने-फिरने में भी रुकावट आ सकती है। मेयो क्लिनिक का कहना है कि यह नस मांसपेशियों के काम को प्रभावित नहीं करती। इसलिए पैर में कमजोरी हो तो वजह कुछ और हो सकती है, और उसकी जांच जल्दी करानी चाहिए।

मेराल्जिया पैरास्थेटिका से बचाव के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं?

इसे पूरी तरह रोकने का कोई पक्का तरीका नहीं है, पर जोखिम घटाया जा सकता है। ढीले पहनावे को चुनें, पॉकेट और बेल्ट पर भारी सामान न रखें, वजन संतुलित रखें और बैठने-चलने का पोस्चर सही रखें।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
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