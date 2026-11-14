Meralgia Paresthetica: जांघ के बाहरी हिस्से में बार-बार होती है जलन, झनझनाहट या सुन्नपन? मेयो क्लिनिक से जानें क्या है मेराल्जिया पैरास्थेटिका

Meralgia Paresthetica: दिन भर कमर पर कसी बेल्ट के बाद शाम को जांघ के बाहर वाले हिस्से में जलन महसूस होती है। कभी वहां झनझनाहट रहती है, कभी हल्का सुन्नपन। ज्यादातर लोग इसे थकान या कमर दर्द मानकर टाल देते हैं। लेकिन कई बार वजह जांघ की एक नस पर बनने वाला दबाव होती है, जिसे मेराल्जिया पैरास्थेटिका कहते हैं। आइए समझते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इससे बचने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं।