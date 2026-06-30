NGS Testing क्या है? NCI और ASCO से समझिए कैंसर इलाज की नई तकनीक

American Society of Clinical Oncology (ASCO) के अनुसार, NGS टेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा इलाज चुन सकते हैं, जो उसके कैंसर के लिए ज्यादा प्रभावी हो। इसके संभावित फायदे हैं, मरीज के लिए उपयुक्त दवा चुनने में मदद मिल सकती है। कुछ मामलों में अनावश्यक इलाज से बचा जा सकता है। टार्गेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जैसी आधुनिक उपचार पद्धतियों के चयन में सहायता मिल सकती है। बीमारी की बेहतर समझ मिलने से इलाज की योजना अधिक व्यक्तिगत (Precision Medicine) बनाई जा सकती है। हालांकि, हर कैंसर मरीज को NGS टेस्ट की जरूरत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका फैसला मरीज की बीमारी, कैंसर के प्रकार और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है।