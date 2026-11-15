X-ray Side Effect: एक्स-रे क्या होता है? जांच से पहले, जांच के दौरान और गर्भावस्था में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, NHS से जानिए

ज्यादातर एक्स-रे कुछ ही मिनटों में हो जाते हैं और जांच के दौरान मरीज को कुछ महसूस नहीं होता- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
X-ray Side Effect: आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने पर्ची पर X-ray लिखा और आपके मन में सवाल उठ गए। रेडिएशन नुकसान तो नहीं करेगा? रिपोर्ट में कुछ गंभीर निकला तो? हमारे यहा बहुत से लोग यही सोचकर घबरा जाते हैं। इसके साथ ही मरीज के साथ परिजन भी X-ray कक्ष में चले जाते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया हो तो X-ray रोम के बाहर स्पष्ट रूप से लिखा होता है की परिजन बुलाने पर ही अंदर जाएं या इन किरणों से ये-ये नुकसान होता है, गर्भवती महिला को X-ray टेस्ट कराना है तो वह पहले ही बता दें। इसलिए सही जानकारी समझ होना जरूरी है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी इन तमाम बातों के बारे में इसके नुकसान क्या होते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं और X-ray से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
एनएचएस के अनुसार, एक्स-रे एक जांच है जिसमें बहुत कम मात्रा की विकिरण (रेडिएशन) से शरीर के अंदर की तस्वीर ली जाती है। इसमें हड्डियां, दांत, फेफड़े और पाचन तंत्र जैसे हिस्से देखे जा सकते हैं। ये किरणें शरीर से गुजरती हैं और अंदर की संरचना की छाया जैसी छवि बना देती हैं।
International Atomic Energy Agency (इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी) के मुताबिक, सामान्य एक्स-रे मुख्यत हड्डियों, दातों और फेफड़ों के लिए होता है। इसके अलावा बोन डेंसिटी स्कैन (DEXA) हड्डियों की मजबूती जांचता है, जबकि सीटी स्कैन ज्यादा विस्तृत तस्वीरें देता है। कुछ जांचों में बेरियम पिलाया जाता है या नस में कॉन्ट्रास्ट डाई दी जाती है, ताकि अंग साफ दिखें।
असली एक्स-रे कुछ ही मिनटों में हो जाता है। आपको कपड़े बदलकर गाउन पहनने को कहा जा सकता है। फिर मशीन को शरीर के संबंधित हिस्से की सीध में लाया जाता है और रेडियोग्राफर पर्दे के पीछे चले जाते हैं। आपसे कुछ सेकंड बिल्कुल स्थिर रहने को कहा जाता है। तस्वीर लेते समय कुछ महसूस नहीं होता। जरूरत हो तो अलग-अलग कोण से कई तस्वीरें ली जाती हैं। अगर आपको असहज महसूस हो, तो साथ में किसी परिचित को कमरे में रहने देने के बारे में पूछ सकते हैं। यह आपका अधिकार है।
यह सबसे आम चिंता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अनुसार, छाती या हाथ-पैर जैसे साधारण एक्स-रे में रेडिएशन की मात्रा बहुत कम होती है, और यह उस मात्रा से भी कम होती है जो हम सालभर में प्राकृतिक स्रोतों से लेते हैं। नुकसान के मामले दुर्लभ हैं। फिर भी बहुत ज्यादा या बार-बार एक्स-रे और सीटी स्कैन कराने से कैंसर का जोखिम थोड़ा बढ़ सकता है। इसीलिए डॉक्टर फायदे और जोखिम को तौलकर ही जांच लिखते हैं। चिकित्सा जगत में ALARA का सिद्धांत माना जाता है, यानी रेडिएशन उतना ही हो जितना उचित रूप से कम किया जा सके।
जरूरी होने पर गर्भावस्था में भी कई एक्स-रे किए जा सकते हैं। सिर, छाती या हाथ-पैर के एक्स-रे में पेट का हिस्सा किरणों के रास्ते में नहीं आता, इसलिए शिशु को मिलने वाली मात्रा बहुत कम रहती है। पेट या श्रोणि (पेल्विस) वाले हिस्से की जांच, खासकर सीटी, को डॉक्टर कभी-कभी टाल देते हैं। विकल्प के तौर पर अल्ट्रासाउंड या MRI भी हैं, जिनमें एक्स-रे का इस्तेमाल नहीं होता।
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