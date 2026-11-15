X-ray Side Effect: एक्स-रे क्या होता है? जांच से पहले, जांच के दौरान और गर्भावस्था में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, NHS से जानिए

X-ray Side Effect: आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने पर्ची पर X-ray लिखा और आपके मन में सवाल उठ गए। रेडिएशन नुकसान तो नहीं करेगा? रिपोर्ट में कुछ गंभीर निकला तो? हमारे यहा बहुत से लोग यही सोचकर घबरा जाते हैं। इसके साथ ही मरीज के साथ परिजन भी X-ray कक्ष में चले जाते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया हो तो X-ray रोम के बाहर स्पष्ट रूप से लिखा होता है की परिजन बुलाने पर ही अंदर जाएं या इन किरणों से ये-ये नुकसान होता है, गर्भवती महिला को X-ray टेस्ट कराना है तो वह पहले ही बता दें। इसलिए सही जानकारी समझ होना जरूरी है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी इन तमाम बातों के बारे में इसके नुकसान क्या होते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं और X-ray से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।