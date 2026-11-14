Cervical Dystonia: बिना चाहे भी गर्दन एक तरफ मुड़ने लगती है? जानिए क्या है सर्वाइकल डिस्टोनिया

ज्यादातर लोगों में कारण पता ही नहीं चलता। कुछ मामलों में परिवार में यह बीमारी होती है, और शोधकर्ताओं ने इससे जुड़े जीन परिवर्तन (म्यूटेशन) भी खोजे हैं। कभी-कभी इसका संबंध सिर, गर्दन या कंधे की चोट से भी जोड़ा गया है। इस बीमारी में बहुत से लोगों को गर्दन का दर्द होता है, जो कंधों तक फैल सकता है। सिरदर्द भी हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार कुछ लोगों में यह दर्द इतना थकाने वाला होता है कि रोजमर्रा के काम मुश्किल हो जाते हैं। जरा सोचिए, सीधी नजर रखकर सड़क देखना या स्क्रीन पर काम करना ऐसे में कितना भारी लगता होगा।