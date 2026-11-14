Cervical Dystonia: बिना चाहे भी गर्दन एक तरफ मुड़ने लगती है? जानिए क्या है सर्वाइकल डिस्टोनिया

गर्दन बार-बार अपने आप एक तरफ घूम या झुक जाए तो इसे आदत न समझें। सही जांच के लिए डॉक्टर से मिलें- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Cervical Dystonia Symptoms: आपने शायद किसी को देखा होगा जिसकी गर्दन बार-बार अपने आप एक तरफ खिंच जाती है। देखने वाले अक्सर सोचते हैं कि यह कोई आदत है, या रात को गलत ढंग से सोने से गर्दन खिंच गई होगी। लेकिन जब गर्दन आपके कहने में न रहे और ऊपर से दर्द भी हो, तो मामला सिर्फ गर्दन की अकड़न का नहीं रहता। इस स्थिति को सर्वाइकल डिस्टोनिया कहते हैं, जिसे स्पैस्मोडिक टॉर्टिकॉलिस भी कहा जाता है। आइए समझते हैं कि इसमें शरीर के अंदर होता क्या है।
मेयो क्लिनिक के मुताबिक इसमें गर्दन की मांसपेशियां अपने आप कसती रहती हैं, जिससे सिर एक तरफ घूम जाता है या झुक जाता है। कई बार सिर बिना चाहे आगे या पीछे की तरफ भी खिंच सकता है। यह किसी भी उम्र में हो सकती है, पर अक्सर मध्य आयु में दिखती है और महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा पाई जाती है। लक्षण आमतौर पर धीरे-धीरे शुरू होते हैं और फिर एक स्तर पर आकर ज्यादा खराब नहीं होते। मांसपेशियों के कसने से सिर इन अलग-अलग दिशाओं में जा सकता है;
ज्यादातर लोगों में कारण पता ही नहीं चलता। कुछ मामलों में परिवार में यह बीमारी होती है, और शोधकर्ताओं ने इससे जुड़े जीन परिवर्तन (म्यूटेशन) भी खोजे हैं। कभी-कभी इसका संबंध सिर, गर्दन या कंधे की चोट से भी जोड़ा गया है। इस बीमारी में बहुत से लोगों को गर्दन का दर्द होता है, जो कंधों तक फैल सकता है। सिरदर्द भी हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार कुछ लोगों में यह दर्द इतना थकाने वाला होता है कि रोजमर्रा के काम मुश्किल हो जाते हैं। जरा सोचिए, सीधी नजर रखकर सड़क देखना या स्क्रीन पर काम करना ऐसे में कितना भारी लगता होगा।
अगर गर्दन बार-बार अपने आप एक तरफ खिंच रही हो, दर्द साथ चल रहा हो या सिर में झटके जैसी हरकत हो, तो जांच करवाएं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर आपको नस रोग विशेषज्ञ (न्यूरोलॉजिस्ट) के पास भेज सकते हैं। बांह, हाथ या पैर में सुन्नपन और कमजोरी भी हो, तो और जल्दी दिखाएं।
मेयो क्लिनिक के अनुसार कभी-कभी मांसपेशियों की यह हरकत आसपास के हिस्सों में फैल सकती है, जैसे चेहरा (निचले हिस्से समेत), बांहें और धड़। कुछ लोगों में हड्डी की नुकीली वृद्धि (बोन स्पर) भी बन सकती है, जो स्पाइनल कैनाल में जगह कम कर देती है। तब बांहों, हाथों, टांगों या पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी आ सकती है। ऐसे लक्षण दिखें तो डॉक्टर के पास जाने में देर न करें।
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