Chilblains: सर्दियों में हाथ-पैर की उंगलियों में खुजली और जलन क्यों होती है? NHS से जानिए चिलब्लेन्स की वजह

Chilblains Symptoms: जैसे-जैसे सर्दी की शुरुआत है आम लोगों की समस्या वैसे-वैसे बढ़ने लगती हैं। सोचिए सर्दी की शाम बाहर से लौटते ही हाथ-पैर बर्फ जैसे हो जाते हैं। तब पहला काम अक्सर यही होता है कि हाथ सीधे अंगीठी या हीटर पर सेंक लिए जाएं, या पैर गर्म पानी की बाल्टी में डाल दिए जाएं। उस वक्त राहत मिलती है, पर कुछ घंटे बाद उंगलियों में खुजली, जलन और लालिमा शुरू हो जाए, तो मामला चिलब्लेन्स का हो सकता है। आइए समझते हैं कि यह क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं।