Calf Muscle Pain: थोड़ा दौड़ते ही पिंडलियों में तेज दर्द और खिंचाव क्यों होने लगता है? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए इसकी वजह

मेयो क्लिनिक के अनुसार, पिंडली पैर के निचले हिस्से में पीछे की ओर होती है। इस हिस्से में टिबिया (पिंडली की हड्डी) के पीछे मांसपेशियां होती हैं। किसी को यहां हल्का दर्द महसूस होता है, तो किसी को तेज चुभन होती है। हर व्यक्ति में दर्द का अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है। पिंडलियों में दर्द की कुछ आम वजहें हैं, जो अक्सर गंभीर नहीं होतीं;