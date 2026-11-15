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Calf Muscle Pain: थोड़ा दौड़ते ही पिंडलियों में तेज दर्द और खिंचाव क्यों होने लगता है? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए इसकी वजह

Calf Muscle Pain Cause: दौड़ने या चलने पर पिंडलियों में तेज दर्द और खिंचाव क्यों होता है? क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक से जानिए इसकी आम वजहें, घर पर देखभाल के तरीके और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।
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भारत

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Nidhi Yadav

Updated: 15 Nov 2026, 12:40 PM IST

Runner stopping to hold their calf muscle in pain during a jog

पिंडली का हल्का दर्द अक्सर आराम से ठीक हो जाता है, पर अचानक या तेज दर्द में डॉक्टर को जरूर दिखाएं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Calf Muscle Pain Hindi: हम सबके साथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ दूर चलते या दौड़ते ही पिंडलियां कसने लगती हैं। कभी तेज चुभन महसूस होती है, तो कभी भारीपन और दर्द रहता है। ज्यादातर लोग इसे थकान मानकर टाल देते हैं और अक्सर इसकी वजह थकान ही होती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इसलिए दर्द की वजह समझना जरूरी है।

एक बात आपको पता होनी चाहिए कि पिंडली का दर्द कोई एक बीमारी या सिंड्रोम नहीं है। यह एक लक्षण है, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि पिंडलियों में दर्द क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है।

पिंडली का दर्द कहां होता है?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, पिंडली पैर के निचले हिस्से में पीछे की ओर होती है। इस हिस्से में टिबिया (पिंडली की हड्डी) के पीछे मांसपेशियां होती हैं। किसी को यहां हल्का दर्द महसूस होता है, तो किसी को तेज चुभन होती है। हर व्यक्ति में दर्द का अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है। पिंडलियों में दर्द की कुछ आम वजहें हैं, जो अक्सर गंभीर नहीं होतीं;

  • ऐंठन (क्रैम्प)- इसमें मांसपेशियां अचानक सिकुड़ जाती हैं। दर्द कुछ सेकंड तक रह सकता है, लेकिन इसके बाद भी मांसपेशियों में कई घंटों तक दर्द बना रह सकता है। ऐसा रात में भी हो सकता है।
  • मांसपेशियों में खिंचाव (स्ट्रेन)- जब मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा खिंच जाती हैं, तो ऐसा होता है। गंभीर स्थिति में मांसपेशियों के रेशे फट भी सकते हैं।
  • टेंडन में सूजन- टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। इनमें सूजन आने पर पैर की मांसपेशियों का इस्तेमाल करना दर्दनाक हो सकता है।
  • सीधी चोट- पिंडली पर लात या ठोकर लगने से त्वचा सही-सलामत रहने के बावजूद अंदर की मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे नील पड़ सकता है और दर्द हो सकता है।

पिंडलियों में दर्द की ये वजहें न करें नजरअंदाज

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हर बार पिंडली का दर्द सामान्य मांसपेशियों की समस्या नहीं होता। इसके पीछे कुछ गंभीर कारण भी हो सकते हैं;

  • धमनियों का संकरा होना।
  • डीप वेन थ्रॉम्बोसिस (DVT) यानी नसों में खून का थक्का जमना।
  • कंपार्टमेंट सिंड्रोम।
  • किन लोगों में पिंडली के दर्द की समस्या ज्यादा आम है?
  • कुछ लोगों में पिंडलियों में दर्द और ऐंठन की समस्या होने का खतरा ज्यादा रहता है।

खिलाड़ी और ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले लोग।

  • 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग।
  • कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली कुछ दवाएं लेने वाले लोग।
  • थायरॉइड की कमी, लिवर या किडनी की बीमारी, डायबिटीज या PAD से पीड़ित लोग।
  • पैरों में सूजन की समस्या से परेशान लोग।
  • डिहाइड्रेशन या डायलिसिस की वजह से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी वाले लोग।
  • गर्भवती महिलाएं।
  • जिनकी पिंडलियों की मांसपेशियां छोटी या कसी हुई होती हैं।
  • धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करने वाले लोग।

हल्के दर्द में घर पर क्या करें?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, पिंडली में हल्का दर्द होने पर RICE तरीका अपनाया जा सकता है;

  • (R - Rest) आराम- दर्द होने पर चलना या दौड़ना बंद कर दें। दर्द सहकर मांसपेशियों पर जोर डालने से परेशानी बढ़ सकती है।
  • (I - Ice) बर्फ- हर दो घंटे में करीब 20 मिनट तक ठंडी पट्टी लगाएं। बर्फ को सीधे त्वचा पर न रखें, बल्कि कपड़े में लपेटकर इस्तेमाल करें।
  • (C - Compression) दबाव- पिंडली पर कंप्रेशन बैंडेज बांधें। इससे सूजन कम करने में मदद मिल सकती है। बैंडेज बहुत ज्यादा कसकर न बांधें।
  • (E - Elevation) पैर को ऊंचाई पर रखना- पैर को तकिये पर टिकाकर दिल के स्तर से ऊपर रखें। इससे सूजन कम करने में मदद मिल सकती है।

कब आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए?

  • अगर पिंडली में दर्द के साथ इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
  • चलने या पैर हिलाने में परेशानी होना।
  • अचानक बहुत तेज दर्द होना।
  • पैर, एड़ी या उंगलियों की त्वचा का रंग बदलना।
  • पिंडली या पैर के निचले हिस्से में सूजन होना।
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
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