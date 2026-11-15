Living With One Kidney: क्या एक किडनी के साथ पूरी जिंदगी जी सकते हैं? नेशनल किडनी फाउंडेशन से जानिए सुरक्षित रखने के उपाय और जांच के बारे में

Living With One Kidney: अस्पताल के बाहर बैठे एक मरीज के परिजन से मैंने कभी पूछा था कि सबसे ज्यादा डर किस बात का है। जवाब सीधा था, डॉक्टर साहब ने कहा है एक किडनी निकालनी पड़ेगी। अब आगे जिंदगी कैसी होगी? यह सवाल सिर्फ उसी परिवार का नहीं है। किसी को अल्ट्रासाउंड में अचानक पता चलता है कि जन्म से एक ही किडनी है। कोई अपने पिता को किडनी दान करने की सोच रहा होता है। किसी की किडनी कैंसर या चोट के कारण निकालनी पड़ती है। हर बार मन में वही डर उठता है कि अब क्या होगा। राहत की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में जवाब उतना डरावना नहीं है जितना लगता है। पर सब ठीक है कहकर बैठ जाना भी समझदारी नहीं है। आइए समझते हैं कि आखिर एक किडनी के साथ जीवन कितना कठिन होता है क्या-क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इससे जुड़ी तमाम जरुरी बातें।