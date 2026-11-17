Salivary Gland Stone Cause: थाली सामने आती है, खाने की खुशबू नाक तक पहुंचती है और उसी समय कान के पास से ठोड़ी तक खिंचाव महसूस होने लगता है। निवाला चबाते समय जबड़े के नीचे दर्द बढ़ जाता है और वहां गांठ जैसी सूजन दिखाई देने लगती है। कुछ देर बाद दर्द और सूजन अपने आप कम हो जाते है, लेकिन अगले भोजन के समय फिर वही परेशानी शुरू हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसकी वजह लार बनाने वाली ग्रंथि में जमा खनिज का एक छोटा सा कण हो सकता है। इसे सलाइवरी स्टोन या सियालोलिथियासिस कहते है। यह आमतौर पर गंभीर समस्या नहीं होती, लेकिन समय पर इलाज न मिलने पर संक्रमण हो सकता है। आइए समझते है कि यह समस्या क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।