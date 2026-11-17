खाना खाते समय जबड़े के नीचे दर्द और सूजन लार ग्रंथि की नली बंद होने का संकेत हो सकती है, और बार-बार दोहराने पर ईएनटी डॉक्टर से जांच कराना सही रहता है। (प्रतीकात्मक चित्र) (Source- Freepik)
Salivary Gland Stone Cause: थाली सामने आती है, खाने की खुशबू नाक तक पहुंचती है और उसी समय कान के पास से ठोड़ी तक खिंचाव महसूस होने लगता है। निवाला चबाते समय जबड़े के नीचे दर्द बढ़ जाता है और वहां गांठ जैसी सूजन दिखाई देने लगती है। कुछ देर बाद दर्द और सूजन अपने आप कम हो जाते है, लेकिन अगले भोजन के समय फिर वही परेशानी शुरू हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसकी वजह लार बनाने वाली ग्रंथि में जमा खनिज का एक छोटा सा कण हो सकता है। इसे सलाइवरी स्टोन या सियालोलिथियासिस कहते है। यह आमतौर पर गंभीर समस्या नहीं होती, लेकिन समय पर इलाज न मिलने पर संक्रमण हो सकता है। आइए समझते है कि यह समस्या क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।
नाम में स्टोन यानी पत्थर जरूर है, लेकिन ये असली पत्थर नहीं होते। दरअसल, ये लार बनाने वाली ग्रंथियों या उनकी नलियों में जमा होने वाले सख्त खनिज के कण होते है। इनकी वजह से लार बाहर निकलने का रास्ता रुक जाता है। ऐसे में ग्रंथि के अंदर लार जमा होने लगती है, जिससे दर्द और सूजन की परेशानी होती है। इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें;
खाना खाने के दौरान लार बनाने वाली ग्रंथियां ज्यादा सक्रिय हो जाती है और अधिक लार बनाती है। लेकिन अगर ग्रंथि की नली में स्टोन फंसा हो, तो लार बाहर नहीं निकल पाती। इससे ग्रंथि में दबाव बढ़ता है और दर्द के साथ सूजन होने लगती है। इसी वजह से खाना खाते समय या खाने के बारे में सोचने पर भी दर्द शुरू हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, आमतौर पर दर्द और सूजन एक-दो घंटे में कम हो जाते है और अगले भोजन तक राहत मिल सकती है।इसके कुछ सामान्य लक्षण है;
सलाइवरी स्टोन बनने की सटीक वजह हमेशा पता नहीं चलती। हालांकि, कुछ स्थितियां इसके खतरे को बढ़ा सकती है;
अगर स्टोन छोटा है, तो कई बार कुछ घरेलू उपायों से वह अपने आप बाहर निकल सकता है। डॉक्टर भी शुरुआत में कुछ सावधानियां बरतने की सलाह देते है;
Johns Hopkins Medicine में दर्द और सूजन से राहत के लिए इबुप्रोफेन जैसी दवाओं का भी जिक्र है। हालांकि, इसे डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के बाद ही लें। स्टोन को निकालने के लिए सुई, पिन या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। अगर स्टोन बहुत बड़ा है या बार-बार परेशानी हो रही है, तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। कुछ गंभीर मामलों में प्रभावित लार ग्रंथि को भी हटाना पड़ सकता है।
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