Convergence Insufficiency Cause: शाम को होमवर्क करने बैठा बच्चा दस मिनट बाद ही आंखें मलने लगता है। कभी कहता है कि किताब के अक्षर हिलते हुए दिख रहे हैं, तो कभी बिना बताए पढ़ाई छोड़कर उठ जाता है। घर वाले सोचते हैं कि शायद पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा। ऐसा ही कुछ दफ्तर में काम करने वाले लोगों के साथ भी होता है। दोपहर होते-होते स्क्रीन पर लिखे अक्षर धुंधले दिखने लगते हैं और सिर भारी महसूस होने लगता है। वे इसे काम का तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हर बार इसकी वजह आलस या तनाव नहीं होता। कई बार इसकी वजह आंखों के आपसी तालमेल में गड़बड़ी हो सकती है। खास बात यह है कि आंखों की सामान्य जांच में भी यह समस्या पकड़ में नहीं आती। आइए जानते हैं कि पास की चीजें देखते समय आंखें क्यों थकती हैं, कन्वर्जेंस इन्सफिशिएंसी क्या है और इसके लक्षण दिखने पर कब डॉक्टर से मिलना चाहिए।