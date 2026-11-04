Rama Ekadashi 2026 : 4 या 5 नवंबर- कब है रमा एकादशी! ज्योतिषाचार्यों, धमाचार्यों ने दूर किया भ्रम

Rama Ekadashi 2026: कार्तिक माह की कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर श्रीकृष्‍ण की पूजा का महत्व है। सुख-धन-संपदा के लिहाज से रमा एकादशी पर पूजा पाठ बहुत शुभफलदायक मानी जाती है। इस बार एकादशी तिथि दो दिन पड़ रही है। 4 नवंबर और 5 नवंबर को एकादशी है। ऐसे में रमा एकादशी व्रत किस दिन रखें, इस पर भ्रम उत्पन्न हो रहा है। विख्यात ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्यों ने शास्त्रोक्त विधि से इस असमंजस को दूर किया है। इसके अनुसार उदया ति​थि के आधार पर रमा एकादशी व्रत 5 नवंबर को रखना उचित बताया गया है।