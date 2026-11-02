Diwali Rajyog 2026: दिवाली पर तुला राशि की चांदी, बन रहा राजयोग, जानें शुभ संयोग का 12 राशियों पर असर

ज्योतिषाचार्य डॉ. संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि दिवाली पर तुला राशि में सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार यह योग बुद्धि कारोबार संवाद कौशल मान सम्मान और आर्थिक लाभ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार दिवाली का पर्व और इस दौरान बनने वाले ग्रहों के शुभ संयोग सभी 12 राशियों के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। आईये जानते हैं की दिवाली पर विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?