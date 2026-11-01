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Aaj Ka Rashifal 1 November 2026: मार्केटिंग में सफलता, राजनीतिक मामलों में बढ़त और रुके धन की वापसी के योग, पढ़े दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal- 1 नवंबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल। किस राशि को मिलेगा लाभ, किसे रहना होगा सतर्क।
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भारत

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Akash Dewani

Updated: 1 Nov 2026, 12:01 AM IST

aaj ka rashifal 1 November 2026 horoscope today

Aaj Ka Rashifal 1 November 2026- जानिए आपके आज क्या कहते है आपके सितारे(फोटो सोर्स- Gemini)

Aaj Ka Rashifal 1 November 2026: नए महीने की शुरुआत कुछ राशियों के लिए नई लाभ और सकारात्मक अवसर लेकर आया है। वहीं कुछ जातकों को आज धैर्य और सूझबूझ के साथ फैसले लेने की जरूरत होगी। करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक भविष्यफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

लापरवाही से व्यवसाय की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। दूसरों के भरोसे महत्वपूर्ण कार्य छोड़ने से बचना होगा। मित्रों का व्यवहार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। घर-परिवार का साथ मिलेगा।

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शुभ रंग- पिंक कलर
शुभ अंक- 4

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

विरोधियों से भी तात्कालिक मित्रता का लाभ मिल सकता है। बन रहे अवसरों को तत्परता से लाभ में बदलना होगा। भाग्य का समर्थन मिलेगा। पुराने समीकरणों में बदलाव आएगा।

शुभ रंग- क्रीम कलर
शुभ अंक- 8

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

व्यवहार कुशलता और शब्दों में विनम्रता का लाभ आर्थिक और पारिवारिक दोनों क्षेत्रों में मिलेगा। रुका हुआ धन मिलने से प्रसन्नता रहेगी। लंबी दूरी की यात्रा की संभावना रहेगी।

शुभ रंग- यलो कलर
शुभ अंक- 6

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

संभावनाओं और परिकल्पनाओं को पूर्ण करने के अवसर बनेंगे। अपेक्षाकृत बेहतर समय है। चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया तो समाधान शीघ्रता से मिलेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 6

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सावधानी बरतने का दिन है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। धार्मिक और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। विरोधियों के प्रति कठोर होने से बचना होगा। यात्रा टालें।

शुभ रंग- ग्रीन कलर
शुभ अंक- 3

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कार्यों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। व्यवसाय क्षेत्र के पुराने मामलों के समाधान निकलने से प्रसन्नता रहेगी। परिवार में सद्भावना बनाए रखने के लिए जूझना होगा।

शुभ रंग- पीच कलर
शुभ अंक- 2

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

कार्यस्थल पर केंद्रीय भूमिका में कार्य करने के अवसर मिलेंगे। मार्केटिंग से जुड़े मामलों में शानदार परिणाम मिल सकते हैं। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। किए गए वादों को लेकर गंभीर रहें।

शुभ रंग- सिल्वर कलर
शुभ अंक- 5

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

अस्थायी गठजोड़ आकस्मिक लाभ दिला सकते हैं। राजनीतिक मामलों में बढ़त मिलेगी। भावनात्मक संबंधों में एक-दूसरे के व्यवहार को लेकर थोड़ी कठिनाई अनुभव करेंगे।

शुभ रंग- रेड कलर
शुभ अंक- 4

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

कार्य और प्रेम संबंधों से जुड़े लोगों के साथ भावनात्मक संतुलन बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ की मानसिक चिंताएं रहेंगी। यात्रा टालना उचित रहेगा।

शुभ रंग- ब्राउन कलर
शुभ अंक- 1

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

अपनी संगठनात्मक शक्ति के सामूहिक प्रदर्शन से जबरदस्त कामयाबी हासिल करने का समय है। आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। प्रतिस्पर्धा से दूर रहना समस्याओं से बचाएगा।

शुभ रंग- डायमंड व्हाइट
शुभ अंक- 7

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

शिक्षार्थियों को अपने कार्यों में उम्मीद से बेहतर परिणाम मिलेगा। विदेशी शिक्षा से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी होगी। आर्थिक मोर्चों पर सफल रहेंगे। प्रेम संबंधों में सुधार होगा।

शुभ रंग- कॉफी कलर
शुभ अंक- 2

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

अधिकारियों से मेलजोल बढ़ेगा। नए अनुबंधों पर चर्चा होगी। कार्यकुशलता बढ़ाने पर जोर रहेगा। भावनात्मक संबंधों में दूरी रहेगी, पर एक-दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा।

शुभ रंग- कॉपर कलर
शुभ अंक- 4

11 साल बाद गुरु का सिंह राशि में गोचर, 12 राशियों पर होगा असर, देश-दुनिया से लेकर राजनीति तक दिखेंगे बड़े बदलाव

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