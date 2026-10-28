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Aaj Ka Rashifal 29 October 2026 : सिंह राशिवाले होंगे कामयाब, जानिए किन राशियों को हो सकता है धनलाभ

Aaj Ka Rashifal 29 October 2026 : सभी 12 राशियों के लिए क्या कहते हैं सितारे? जाने 29 October 2026 दैनिक राशिफल में
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भारत

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deepak deewan

Updated: 28 Oct 2026, 4:05 PM IST

Aaj Ka Rashifal 29 October 2026

Aaj Ka Rashifal 29 October 2026-image AI

Aaj Ka Rashifal 29 October 2026 : 29 अक्टूबर 2026 को गुरुवार है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी है। 29 अक्टूबर 2026 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। गुरुवार को सिंह राशिवालों को विशेष सफलताएं मिलने के योग हैं। जानिए 29 अक्टूबर का मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

मेष
आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट या अन्य बैंकिंग कार्यों के प्रति सजगता रखनी होगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सही योजना बनाने की आवश्यकता है।
शुभ रंग: ग्रे कलर
शुभ अंक: 9

वृषभ
क्षमताओं और विशेषताओं का सही अवसर पर प्रदर्शन या उपयोग करने के अवसर मिलने के योग हैं। संभावनाओं पर नजर रखनी होगी। भौतिक सुख बढ़ेंगे।
शुभ रंग: स्काई ब्ल्यू कलर
शुभ अंक: 7

मिथुन
दैनिक रोजगार से जुड़े कार्यों में व्यवस्थाओं पर पकड़ कमजोर हो सकती है। क्रोध और लापरवाही से स्थिति में नकारात्मकता बढ़ेगी। विशेष लोगों से मुलाकात उत्साहित करेगी।
शुभ रंग: डार्क ब्राउन कलर
शुभ अंक: 6

कर्क
व्यापार में त्वरित निर्णय से प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे। जटिल कार्यों में मेघा दिखाने के अवसर मिलेंगे। भावनात्मक संबंधों के प्रति गहरा लगाव लक्ष्य से दूरी का कारण बन सकता है।
शुभ रंग: गोल्डन कलर
शुभ अंक: 2

सिंह
कम समय में तीव्र गति से सटीक कार्यवाही के द्वारा सीमा से अधिक लाभ अर्जित करने के प्रयास सफल रहेंगे। प्रतिस्पर्धियों को अचंभित करेंगे। भावनात्मक संबंधों में संतुलन बनाए रखें।
शुभ रंग: ऑरेंज कलर
शुभ अंक: 3

कन्या
पुराने संबंधों के आधार पर नए व्यावसायिक रिश्तों की शुरुआत की संभावना बन रही है। जॉब में अधिकारियों का व्यवहार तनाव पूर्ण रहेगा। मित्रों एवं परिवार जनों से मदद मिलेगी।
शुभ रंग: एमरल्ड कलर
शुभ अंक: 8

तुला
भावनात्मक तीव्रता महसूस होगी। विवाद की स्थिति में गलती की संभावना रहेगी। धैर्य और अनुशासन दिखाना होगा। कार्यों में नए सहयोगी मिलेंगे। स्वास्थ्य नरम हो सकता है।
शुभ रंग: पीच कलर
शुभ अंक: 2

वृश्चिक
निर्धारित योजनाओं में अनुमान से अधिक परिश्रम, खर्चे और लाभ की संभावना रहेगी। हिम्मत और निरंतरता बनाए रखनी होगी। वैवाहिक रिश्तों से भरपूर समर्थन मिलेगा।
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
शुभ अंक: 1

धनु
कड़वी बातों या विपरीत व्यवहार के जवाब बाद के लिए तय करने होंगे। अभी परिश्रम करने का समय है। सच बोलने में भी सावधानी बरतनी होगी। बचत खर्च होगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
शुभ रंग: लाइट यलो
शुभ अंक: 5

मकर
युवा लोगों को भावनात्मक उत्साह अधिक महसूस होगा। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का हो सकता है। पेरेंट्स के साथ बातचीत में संयम और धैर्य का दामन मजबूती से थामे रखें।
शुभ रंग: पीकॉक ब्ल्यू कलर
शुभ अंक: 2

कुंभ
धन का आवागमन तीव्र गति से रह सकता है। लाभ की स्थिति खर्चों पर निर्भर करेगी। कार्यों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता रहेगी। भावनात्मक रिश्तों को महत्व मिलेगा।
शुभ रंग: पर्पल कलर
शुभ अंक: 4

मीन
भाई बहनों का व्यवहार उम्मीद से बेहतर रह सकता है। किसी खास मुद्दे पर पारिवारिक संतुलन संभालने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य के समर्थन से कम अवधि में अधिक लाभ मिलेगा।
शुभ रंग: सैफरॉन कलर
शुभ अंक: 9

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विष्णुजी

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Updated on:

28 Oct 2026, 4:05 PM IST

Published on:

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 29 October 2026 : सिंह राशिवाले होंगे कामयाब, जानिए किन राशियों को हो सकता है धनलाभ

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