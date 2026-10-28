Aaj Ka Rashifal 29 October 2026 : सिंह राशिवाले होंगे कामयाब, जानिए किन राशियों को हो सकता है धनलाभ

Aaj Ka Rashifal 29 October 2026 : 29 अक्टूबर 2026 को गुरुवार है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी है। 29 अक्टूबर 2026 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। गुरुवार को सिंह राशिवालों को विशेष सफलताएं मिलने के योग हैं। जानिए 29 अक्टूबर का मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।