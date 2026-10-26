Saptahik Rashifal 26 October-1 November 2026: राशियों के बदलेंगे दिन, कहीं धन लाभ तो कहीं रिश्तों में आएगा नया मोड़

एक सुखद यात्रा आपकी ऊर्जा बढ़ाएगी और व्यक्तिगत संबंधों को फिर से तरोताजा कर देगी। आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, लेकिन निजी संबंध काल्पनिक और अस्थायी दौर से गुजर सकते हैं। फैसला लेते समय आपका दिल और दिमाग अलग-अलग दिशाओं में जा सकते हैं। किसी भी तरह की दिखावे वाली राजनीति से दूर रहें। लंबे समय से अटकी पेशेवर योजनाएं अब आगे बढ़ेंगी। खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्रों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। विरोध के बावजूद अपने मुद्दों को बेबाकी से प्रकट करें। आपकी अभिव्यक्ति से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाए रखें।