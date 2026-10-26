Saptahik Rashifal 26 October-1 November 2026: राशियों के बदलेंगे दिन, कहीं धन लाभ तो कहीं रिश्तों में आएगा नया मोड़

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Saptahik Rashifal 26 October-1 November 2026: नए हफ्ते और नया महीने की पहली तारीख में राशियों के लिए नए अवसर, महत्वपूर्ण फैसलों और जीवन में बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुमार शर्मा से 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल और जानें आपकी राशि के लिए यह सप्ताह कितना शुभ रहने वाला है।
व्यावसायिक स्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे। जो लोग आपसे मदद या प्यार की उम्मीद रखते हैं, उनके लिए उपलब्ध रहें। रिश्तों को मधुर बनाने के लिए अपने स्वभाव में कुछ सकारात्मक बदलाव करें। व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में बीते हुए कल को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करेंगे। काम पर पाबंदियां हटेंगी और संबंधों में बिना किसी लागलपेट के अपनी भावनाएं जाहिर करेंगे। दोस्तों और सज्जनों के साथ मिलकर उत्सव मनाएंगे और मेहमाननवाजी का आनंद भी लेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 8 होगा और शुभ रंग गोल्ड होगा।
आंतरिक और बाहरी संतुलन बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत संबंधों में कोमल, सौम्य और प्यार भरे बने रहेंगे। अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट रहें। खाने-पीने या भावनाओं में अति करने से बचें। योग और पैदल चलना फायदेमंद रहेगा। आने वाले समय में कुछ बड़ा आपका इंतजार कर रहा है और आपको नए आयाम मिलेंगे। कोई दोस्त लंबे समय की प्रतिबद्धता के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। कोई बड़ा अवसर आपकी प्रतीक्षा में है। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। दोस्तों और सज्जनों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 17 है और शुभ रंग फॉरेस्ट ग्रीन है।
निजी और व्यावसायिक मामलों में जमीन से जुड़े, व्यावहारिक और अत्यंत मजबूत सिद्ध होंगे। कार्यक्षेत्र में आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। लोग आपसे सलाह मांगेंगे और आपके साथ काम करना चाहेंगे। बेहतर होगा कि दूसरों के प्रति जरूरत से ज्यादा संवेदनशील न रहें। रिश्तों में भावना और संवेदनशीलता की कमी महसूस हो सकती है।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 15 है और शुभ रंग चेरी रेड है।
मिलनसार स्वभाव से प्रतिष्ठित अवसरों और दिलचस्प लोगों को आकर्षित करेंगे। घर में सुख-शांति और कार्यक्षेत्र में तालमेल होने से तनावमुक्त रहेंगे। आपके कुछ व्यक्तिगत लक्ष्य और सपने सच होने वाले हैं। व्यापार और साझेदारी के कामों में आप अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवा लेंगे। अवास्तविक लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना बेहतर रहेगा। आसपास मौजूद नुकसान पहुंचाने वाले और नकारात्मक लोगों का सामना करने से न घबराएं। धनु राशि का कोई व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तनाव से बचने के लिए योग करते रहें।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 1 है और शुभ रंग सैफरन है।
फैसले लेते समय भावनाओं को आड़े न आने दें। व्यक्तिगत मामलों को सुलझाने में समय लगेगा। दिनचर्या में बदलाव से परिस्थितियों, लक्ष्यों और जिम्मेदारियों के प्रति नया दृष्टिकोण मिलेगा। अलग-अलग तरह की शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। व्यावसायिक सफलता और भौतिक लाभ संतोषजनक साबित होंगे। नए प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी स्वजन को उपहार देंगे और उसके साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। आसपास मौजूद लोगों से दोस्ती और प्यार मिलेगा।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 7 है और शुभ रंग सॉफ्ट पिंक है।
एक समय में एक कदम पूरे ध्यान और ऊर्जा के साथ उठाकर काम में जीवंतता और रचनात्मकता लाएंगे। किसी भी प्रकार के टकराव से बचें। महत्वाकांक्षी होकर पेशेवर लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। इस दौरान नए लोगों और संपर्कों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आध्यात्मिक खोज और ध्यान फलदायी व परिवर्तनकारी साबित होंगे। नए अवसरों और रिश्तों की तलाश में बड़े बदलाव के योग बनेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 3 है और शुभ रंग डार्क रेड है।
भावनात्मक उथल-पुथल के चलते दिल और दिमाग अलग-अलग दिशाओं में खींचेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी और निजी संबंधों में प्रेम महसूस करेंगे। भौतिक, रचनात्मक और सांसारिक पहलुओं से लाभ हासिल होगा। यह आंतरिक परिपक्वता और विकास का समय है। इस दौरान आप अपनी भीतरी वास्तविकता को समझकर स्वयं को वैसे ही स्वीकार करेंगे, जैसे आप हैं।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 2 है और शुभ रंग सी ग्रीन है।
एक सुखद यात्रा आपकी ऊर्जा बढ़ाएगी और व्यक्तिगत संबंधों को फिर से तरोताजा कर देगी। आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, लेकिन निजी संबंध काल्पनिक और अस्थायी दौर से गुजर सकते हैं। फैसला लेते समय आपका दिल और दिमाग अलग-अलग दिशाओं में जा सकते हैं। किसी भी तरह की दिखावे वाली राजनीति से दूर रहें। लंबे समय से अटकी पेशेवर योजनाएं अब आगे बढ़ेंगी। खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्रों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। विरोध के बावजूद अपने मुद्दों को बेबाकी से प्रकट करें। आपकी अभिव्यक्ति से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाए रखें।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 6 है और शुभ रंग चॉकलेट ब्राउन है।
बुद्धिमत्ता, त्वरित सोच और कुशल प्रबंधन के माध्यम से पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। कार्यक्षेत्र में कई गतिविधियों को एक साथ संभाल लेंगे। आपके कुछ व्यक्तिगत लक्ष्य और सपने सच होने वाले हैं। व्यापार और साझेदारी के कामों में आप अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवा लेंगे। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। आंतरिक शक्ति और ज्ञान से परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। एक ही समय में दो परिस्थितियों के बीच स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। ऐसे में अपने अंतर्मन की सुनें।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 11 है और शुभ रंग स्काई ब्लू है।
समुद्री यात्रा के योग बन रहे हैं। विदेश से समाचार मिलने और मेहमानों के आने की संभावना रहेगी। आर्थिक निवेश के लिए यह समय अच्छा है। परिवार और दोस्तों के साथ सुख-सुविधाओं का आनंद लेंगे। सेहत में सुधार आएगा। निजी और व्यावसायिक पहलुओं में आगे बढ़ेंगे। नए अवसरों और रिश्तों की तलाश में बड़े बदलाव के योग बनेंगे। घर या कार्यस्थल में परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। आध्यात्मिक विकास और जागरूकता आपको अपने दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं और मूल्यों पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित करेगी।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 7 है और शुभ रंग चेरी रेड है।
अपने सत्य और मूल्यों से समझौता करने से बचें। उलझे हुए विचारों से दूर रहने की कोशिश करें। व्यापार के मामलों में आप बहुत समझदारी से काम लेंगे। बुद्धि और प्रबंधन कौशल का उपयोग करके पेशेवर लक्ष्य हासिल करेंगे। सप्ताह के अंत में शुरू होने वाली किसी परियोजना में आपकी रचनात्मकता प्रदर्शित होगी। स्वास्थ्य, वित्त और संबंधों को गंभीरता से लें। सामाजिक जीवन में ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं और व्यक्तिगत संबंधों में जटिलता का अनुभव हो सकता है। इस दौरान नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर मिलेगा।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 4 है और शुभ रंग सिल्वर ग्रे है।
कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे। न्याय और निष्पक्षता के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। कोई प्रिय व्यक्ति काफी भावुक हो सकता है। सही निर्णय लेने के लिए दिल के साथ-साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें। व्यावसायिक सहयोग और साझेदारियां अनुकूल व सहयोगी साबित होंगी। इस दौरान आप रचनात्मक होने के साथ-साथ संवेदनशील भी रहेंगे। असाधारण प्रतिभाओं और क्षमताओं वाले लोगों से मिलने और जुड़ने का अवसर मिलेगा। जीवन में प्रेम महसूस करेंगे। परिवार में किसी कठिन और संवेदनशील स्थिति से निपटने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 13 है और शुभ रंग फायरी रेड है।
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