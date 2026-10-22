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Aaj Ka Rashifal 22 October 2026: 5 राशियों को कारोबार और धन लाभ के संकेत, कुछ को रिश्तों पर रखना होगा कंट्रोल

Aaj Ka Rashifal- 22 अक्टूबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Oct 22, 2026

aaj ka rashifal 22 October 2026 horoscope today hindi

Aaj Ka Rashifal 22 October 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 22 October 2026: 22 अक्टूबर का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक अवसर लेकर आया है। वहीं कुछ जातकों को आज धैर्य और सूझबूझ के साथ फैसले लेने की जरूरत होगी। करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

किसी खास उद्देश्य पूर्ति के लिए लालायित रहेंगे। विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से लक्ष्यों को छुपा कर रखना। लाभप्रद रहेगा। आकस्मिक यात्रा संभव है।

शुभ रंग- ग्रीन कलर
शुभ अंक- 5

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद पारिवारिक मामलों के लिए समय निकालना होगा। साझेदारी व्यवसाय से अतिरिक्त धन लाभ हो सकता है। भूमि और वाहन संबंधी मामलों में प्रगति होगी।

शुभ रंग- पर्पल कलर
शुभ अंक- 4

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मनोरंजन और उत्सव में शामिल हो आनंदित होने की संभावना रहेगी। भाई बहनों का व्यवहार शुष्क रह सकता है।भावनात्मक संबंधों से मदद मिलेगी।

शुभ रंग- ग्रीन कलर
शुभ अंक- 6

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

भावनात्मक रूप से थोड़ा कठिन दिन रहेगा। व्यवसाय और कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उच्च संपर्कों का लाभ मिलेगा।

शुभ रंग- ग्रे कलर
शुभ अंक- 8

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

व्यवसाय में लाभ और व्यक्तिगत संबंधों में आनंद और उत्साह से जुड़ा दिन हो सकता है। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। नए संपर्कों से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है।

शुभ रंग- महरून कलर
शुभ अंक- 1

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

परिश्रम से जुड़ा दिन रहेगा। परिस्थितियों पर विचार करके धैर्य पूर्वक निर्णय लेना होगा। विरोधी मुखर रहेगें। स्वास्थ्य नरम रहेगा।

शुभ रंग- कॉपर कलर
शुभ अंक- 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

व्यावसायिक वार्ताओं में वाक् चातुर्य से लाभ मिलेगा। सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। भावनात्मक रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी।

शुभ रंग- पर्पल कलर
शुभ अंक- 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

संसाधनों के अभाव के बावजूद संघर्षशीलता से सफलता का समय है। संतान से संबंधित मामलों में सावधानी रखनी होगी। भावुक होने से बचना होगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

शुभ रंग- कॉफी कलर
शुभ अंक- 5

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

शानदार परिणाम मिलने का समय उच्च अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा। लेकिन कानूनी मामलों में संभल कर आगे बढ़े।

शुभ रंग- गोल्डन कलर
शुभ अंक- 4

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

महत्वपूर्ण मुलाकातों से वांछित परिणाम मिलना मुश्किल रहेगा। धैर्य दिखाना होगा। पारिवारिक मामलों में आम सहमति से आगे बढ़ना होगा। खर्चो पर नियंत्रण करना होगा।

शुभ रंग- लैवेंडर कलर
शुभ अंक- 2

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

योग्यता दिखाने के अवसर मिलेंगे। कूटनीति से परिस्थितियों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। व्यावसायिक यात्रा के योग बन रहे है।

शुभ रंग- एमरल्ड कलर
शुभ अंक- 3

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

व्यवसाय में परिश्रम का फल धीरे मिलने से असंतुष्ट रहेंगे। ज्ञान और आध्यात्मिक क्षेत्र में सम्मान के साथ धन भी मिलेगा। मांगलिक कार्यों की सूचना मिलेगी।

शुभ रंग- रेड कलर
शुभ अंक- 7

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Published on:

22 Oct 2026 12:01 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 22 October 2026: 5 राशियों को कारोबार और धन लाभ के संकेत, कुछ को रिश्तों पर रखना होगा कंट्रोल

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